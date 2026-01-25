Bonboz Clinic tổ chức workshop 'giải mã' làn da

Bonboz Clinic tổ chức workshop "Đọc - hiểu - giải mã làn da", cung cấp góc nhìn khoa học, giúp người tiêu dùng gỡ bỏ những lầm tưởng phổ biến trong chăm sóc da.

Workshop diễn ra sáng 24/1 thu hút đông đảo những người quan tâm đến chăm sóc da khoa học. Theo ban tổ chức, sự kiện nhằm góp phần giải quyết thực trạng người tiêu dùng ngày càng phụ thuộc vào mạng xã hội và các xu hướng truyền miệng, dẫn đến nhiều thử nghiệm sai lầm và tổn thương làn da.

Các diễn giả của buổi workshop. Ảnh: Bonboz Clinic

Chia sẻ tại workshop, chuyên gia đào tạo Lan Anh Nguyễn Magnolia cho biết: "Nhiều phụ nữ làm đẹp ở rất nhiều nơi nhưng làn da vẫn yếu đi vì thiếu sự thấu hiểu và định hướng đúng". Thực tế, những xu hướng skincare "nặng đô" như peel da tại nhà, sử dụng retinol - tretinoin nồng độ cao hay tiêm mesotherapy không rõ nguồn gốc đang ngày càng phổ biến, kéo theo tỷ lệ biến chứng da gia tăng.

Khác với những buổi tư vấn thông thường, workshop tập trung truyền tải kiến thức y khoa theo cách dễ hiểu. Các bác sĩ phân tích cấu trúc da, hàng rào bảo vệ, hệ vi sinh và cơ chế hoạt động của các hoạt chất phổ biến trong mỹ phẩm, giúp người tham dự hiểu rõ đặc điểm làn da của mình.

Theo chuyên gia Lan Anh, tư duy làm đẹp hiện đại đang dịch chuyển từ "đẹp nhanh - đẹp giống người khác" sang đẹp bền vững và cá nhân hóa. Phần soi da bằng thiết bị phân tích da liễu hiện đại đã giúp nhiều khách hàng nhận ra những tổn thương tiềm ẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy. Khán giả chia sẻ: "Tôi từng nghĩ da dầu phải làm sạch mạnh. Qua phân tích của bác sĩ, tôi mới hiểu chính thói quen đó khiến da yếu hơn".

Chuyên gia Lan Anh trực tiếp giải đáp thắc mắc của khán giả. Ảnh: Bonboz Clinic

Không khí workshop trở nên cởi mở hơn ở phần đối thoại cùng bác sĩ da liễu Trương Hữu Hoàng Huy, bác sĩ thẩm mỹ nội khoa Trần Nguyễn Thùy Dương và chuyên gia đào tạo Lan Anh Nguyễn Magnolia. Các câu hỏi về phục hồi da tổn thương, độ tuổi phù hợp để tiêm mesotherapy hay cách chăm sóc da tại nhà từ những người tham dự đã được các chuyên gia giải đáp dựa trên từng tình trạng da cụ thể.

Bà Trần Thùy Mai, Tổng giám đốc Bonboz Clinic cho biết, thông qua workshop, đơn vị khẳng định định vị theo đuổi y học chứng cứ và thẩm mỹ đạo đức. Theo đó, bác sĩ đóng vai trò là người tư vấn trung thực, cá nhân hóa phác đồ và không chạy theo xu hướng thương mại hóa. "Đẹp bền vững là hành trình cần sự kiên nhẫn và khoa học", bà Mai nhấn mạnh.

Khán giả đến tham dự và nhận những phần quà từ buổi workshop. Ảnh: Bonboz Clinic

Kim Anh