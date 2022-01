Bốn trở ngại ngăn bạn thành thạo tiếng Anh học thuật

Nếu không biết cách sử dụng các cấu trúc câu và từ vựng phức tạp, am hiểu từ nối, bạn sẽ không thể nâng cao khả năng tiếng Anh học thuật.

Nhiều cấu trúc phức tạp

Một trong những đặc điểm nổi bật của tiếng Anh học thuật là sự phức tạp của câu, nhằm tạo ra các câu dài để truyền đạt nhiều ý tưởng hơn. Hãy xét ví dụ sau:

"I live in a big house. It was built in the year 2000. It is good for a large family" (Tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Nó được xây vào năm 2000. Ngôi nhà này dùng tốt cho một gia đình lớn).

"I live in a big house that was built in the year 2000 to accommodate a large family" (Tôi sống trong một ngôi nhà lớn được xây từ năm 2000, đủ để chứa một gia đình lớn).

Hai câu này đều diễn đạt cùng nội dung nhưng thay vì tách làm ba câu ngắn, bạn hoàn toàn có thể viết chúng thành một câu duy nhất mà không làm thay đổi nghĩa. Biết cách xây dựng câu phức tạp giúp bạn truyền tải thông tin tốt hơn theo yêu cầu học thuật.

Dưới đây là các loại câu:

- Câu đơn giản: ngắn, với một chủ ngữ và một động từ

- Câu ghép: gồm hai mệnh đề độc lập được nối với nhau. Mỗi mệnh đề độc lập có chủ ngữ và động từ, diễn đạt một ý tưởng trọn vẹn. Một mệnh đề độc lập có thể tách thành câu đơn giản.

- Câu phức: gồm một mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mỗi mềnh đề phụ thuộc có chủ ngữ, động từ nhưng không diễn đạt ý hoàn chỉnh.

Nếu câu của bạn ngắn và đang bị cụt, đừng ngại làm cho chúng dài hơn. Còn khi đã biết cách sử dụng câu phức, hãy nghiên cứu về dấu câu để lồng ghép được nhiều thông tin hơn.

Từ nối xuất hiện liên tục

Từ nối còn gọi là liên từ, giúp kết nối các mệnh đề trong câu. Chẳng hạn: "and" (và), "but" (nhưng), "or" (hoặc), "nor" (cũng không), "so" (vì vậy), "yet" (vẫn chưa)...

Ngoài ra, chúng còn có thể là các trạng từ nối như "however" (tuy nhiên), "therefore" (vì thế), "nevertheless" (tuy nhiên), "moreover" (hơn thế nữa)...

Những người giỏi tiếng Anh học thuật phải sử dụng từ nối, trạng từ nối một cách thành thạo. Bởi nếu không có chúng, bạn không thể viết được câu phức tạp.

"I have been studying English for three years; I find it difficult sometimes. I really like reading short stories in English" (Tôi đã học tiếng Anh được ba năm; đôi khi tôi cảm thấy khó khăn. Tôi rất thích đọc truyện ngắn bằng tiếng Anh).

Nếu dùng từ nối, ví dụ trên sẽ trở thành "I have been studying English for three years, and I find it difficult sometimes, but I really like reading short stories in English" (Tôi đã học tiếng Anh trong ba năm, và đôi khi tôi cảm thấy khó khăn, nhưng tôi thực sự thích đọc truyện ngắn bằng tiếng Anh).

Khi đã thành thạo các từ nối, bạn có thể cải thiện chất lượng bài viết của mình một cách đáng kể. Do đó, hãy thử những cách sau để sử dụng chúng:

- Lập danh sách các từ nối mà bạn thường gặp, sau đó nghiên cứu ý nghĩa của chúng.

- Thực hành viết câu riêng của bạn với các liên từ.

- Thực hành liên kết một số câu lẻ thành một câu phức với sự trợ giúp của liên từ.

Nhiều từ vựng chuyên ngành

Dù liên quan tới lĩnh vực nào, tiếng Anh học thuật đều chứa rất nhiều từ khó, phức tạp, đồng thời đặc trưng cho từng chuyên ngành. Chúng có thể là thử thách lớn nếu bạn không biết cách học. Phương pháp duy nhất giúp bạn giải quyết việc này là học từng chút một.

- Hãy bắt đầu với danh sách từ vựng học thuật. Bạn có thể tra cứu trên Internet, chúng sẽ cho bạn hiểu biết bao quát về những gì dùng trong một văn bản học thuật.

- Nếu đang chuẩn bị học tại một trường nói tiếng Anh, bạn nên tập trung vào từ vựng dành cho ngành học của mình.

- Luyện tập đọc tài liệu chuyên ngành hàn lâm. Ngay cả khi bạn không hiểu hết, nó vẫn cung cấp ý tưởng về các thuật ngữ chuyên môn và các từ đặc biệt mà bạn sắp học.

- Thực hành từ vựng học thuật ở các chủ đề khác. Lập danh sách các từ không quen thuộc, dịch chúng và tập đặt câu.

- Tìm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Công cụ này giúp bạn biết thêm nhiều từ liên quan và mở rộng vốn từ.

Cấu trúc lập luận logic

Tiếng Anh học thuật không dùng để thể hiện bản thân hay là công cụ khiến người nghe phải thán phục khả năng ngôn ngữ của bạn. Thay vào đó, chúng giúp bạn trình bày quan điểm và các lập luận một cách thuyết phục nhất. Đây là mục đích và là điểm chung của rất nhiều bài báo, bài luận học thuật.

Hãy thử bắt đầu cấu trúc bài viết học thuật của bạn theo các bước sau:

- Trước khi viết, bạn nên suy nghĩ về tổng thể lập luận của bản thân, sau đó chia nó thành nhiều ý.

- Viết dàn ý cho những gì bạn muốn nói/viết, gồm những ý tưởng bạn đã xây dựng và kiểm tra xem chúng có trôi chảy, hợp lý hay không.

- Tiếp cận mọi ý tưởng trong khi viết, dàn bài sẽ giúp bạn đi đúng hướng.

- Thực hành soạn phần giới thiệu và kết luận. Chúng như một bạn tóm tắt ngắn gọn về lập luận chính của bạn.

Thanh Hằng (Theo FluentU)