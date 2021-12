4 phim ngắn tiếng Anh giúp luyện phương pháp 'shadowing'

Nếu muốn học các câu hỏi và động từ đơn giản, hãy xem "The gift"; còn muốn biết về từ vựng nơi công sở, bạn có thể xem “If Women Ruled the World”.

Trong việc học ngôn ngữ, "Shadowing" là phương pháp nhại theo cách nói chuyện, nhấn nhá của người bản xứ, dù bạn có thể không hiểu hết mọi thứ.

Để luyện "shadowing", bạn cần ở không gian yên tĩnh, tập trung hoàn toàn vào âm thanh. Bạn có thể nghe qua một lần trước khi nhại theo những gì nhân vật nói. Quá trình này giúp làm quen với tốc độ, nhịp điệu, ngữ điệu tiếng Anh.

Để tránh bị choáng ngợp, nên bắt đầu với những bài nghe ngắn. Với cách này, các phim ngắn, thường chỉ 10-20 phút mỗi tập, sẽ là lựa chọn phù hợp. Dưới đây là những bộ phim dài khoảng 10 phút để giúp bạn làm quen với phương pháp "shadowing":

If Women Ruled the World

Được phát hành năm 2016 do Mỹ sản xuất, phim ngắn này kể về một cô gái trẻ trong thế giới do phụ nữ cai trị. Trong phim, bạn có thể nghe được chất giọng của người Mỹ, các từ vựng về nơi làm việc và nhiều cuộc đối thoại mang tính tranh luận.

Bộ phim hài hước này diễn ra trong bối cảnh văn phòng, vì vậy bạn có cơ hội rèn luyện vốn từ vựng liên quan đến nơi làm việc và tiếng Anh thương mại. Với thông điệp bình đẳng giới, các cuộc hội thoại chủ yếu xoay quanh chủ đề này.

The Gift

Bộ phim được tạo ra bằng công cụ trò chơi Unity, do hãng Marza Animation Planet (Nhật Bản) thực hiện năm 2016. Thuộc thể loại hoạt hình, "The gift" kể về một cô bé muốn tặng quà sinh nhật cho cha mẹ mình. Bộ phim ngắn dễ thương này là khởi đầu tuyệt vời nếu bạn chưa quen với việc học tiếng Anh.

Trong "The gift", bạn sẽ học được các câu hỏi và nhiều động từ đơn giản. Bộ phim có rất ít lời thoại, chủ yếu xoay quanh hành động nên sẽ không quá khó, phù hợp với những người vốn từ còn hạn chế.

Hình ảnh trong phim "The gift". Ảnh: rslantext

The Expert

Đây là bộ phim châm biếm, nói về một cuộc họp văn phòng kéo dài 8 phút do nhà làm phim người Anh - Lauris Beinerts - thực hiện năm 2014. Dựa theo nguyên tác truyện ngắn "The Meeting" của Alexey Berezin, "The Expert" giúp bạn làm quen với giọng Anh-Anh, các từ vựng về nơi làm việc và cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Nhân vật trong phim không chỉ dùng giọng Anh-Anh mà còn nói nhanh. Việc này có thể khiến bạn thấy khó khăn khi bắt đầu nhưng mang đến cơ hội luyện "shadowing" theo phong cách hài hước. Bạn có thể chỉnh tốc độ nói của nhân vật chậm lại, nhưng lưu ý việc này có thể làm sai ngữ điệu một chút.

Post-It

Được Mỹ sản xuất vào năm 2014, bộ phim này kể về một người phụ nữ tò mò về người đàn ông mà cô ấy gặp, bởi anh này luôn mang theo một chiếc hộp lớn. Đây là bộ phim lý tưởng để bạn học về một cuộc trò chuyện bình thường, có phần gần gũi. Khi xem "Post-it", hãy chú ý đến cách giới thiệu, mô tả người khác bằng tiếng Anh.

Thanh Hằng (Theo FluentU)