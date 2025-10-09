Bốn tỉnh ngập nặng cần hỗ trợ gì?

Bắc Ninh cần lương thực, thuốc men, nước uống, trong khi Lạng Sơn, Cao Bằng cần hàng nghìn tấn gạo, hỗ trợ cano, xuồng máy cứu hộ ứng phó lụt khẩn cấp.

Lũ các sông miền Bắc hôm nay đã qua đỉnh và đang xuống. Phạm vi, mức độ ngập tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng giảm dần, riêng lũ sông Cầu tại Bắc Ninh lên. Cơ quan khí tượng dự báo Thái Nguyên, Bắc Ninh phải 2-3 ngày, Lạng Sơn 3-4 ngày nữa mới hết ngập.

Người dân dùng bao cát ngăn nước vào làng ở thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thoa

Bắc Ninh là nơi tụ hội của bốn sông Cầu, Thương, Lục Nam. Lũ các sông đã lên đỉnh, tràn qua một số đê bối, đê bao khiến hàng loạt vùng ven sông ngập nặng như Tiên Lục, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Tam Tiến... Chính quyền phải di dời, sơ tán 2.200 hộ với 9.000 nhân khẩu ở xã Tân An; Hợp Thịnh gần 1.100 hộ với 5.200 người; Tam Giang hơn 300 hộ với hơn 1.500 người.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh hôm nay có tờ trình đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 20 tỷ đồng mua lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống, vệ sinh môi trường để xử lý nguồn nước, khử khuẩn sau mưa lũ và các nhu cầu cấp thiết khác đảm bảo đời sống nhân dân.

Thái Nguyên bước sang ngày thứ tư "ngâm" trong nước lụt sâu 1-3 m, điện mất, nước sạch thiếu. Đêm 8/10, người dân phường Quang Vinh phải lội nước cao ngang ngực nhận đồ tiếp tế. Chiều nay, nước rút gần hết ở trung tâm tỉnh, để lại ngổn ngang bùn, rác. Người dân cần nước sạch, thuốc tiêu hóa, chất khử khuẩn, phòng ngừa dịch bệnh.

Người dân Thái Nguyên nhận hàng cứu trợ trong đêm 8/10. Ảnh: Giang Huy

Lạng Sơn ghi nhận hơn 3.000 hộ dân bị ngập úng, cô lập. Ngập lụt diện rộng xảy ra tại Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt...

Trong đó, hai nơi ngập nặng nhất là huyện Tràng Định và Hữu Lũng cũ. Tràng Định có ba xã là Tràng Định, Thất Khê và Tân Tiến bị ngập nặng, hiện nước đã rút, tỉnh cử lực lượng vào dọn dẹp giúp dân. Những hộ thuộc diện di dời cũng đã trở về nhà. "Phía Tràng Định hiện đã tương đối yên tâm", ông Đoàn Thanh Sơn, Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn phụ trách địa bàn Tràng Định, cho hay.

Huyện Hữu Lũng cũ có 5 xã bị ngập lút mái nhà. Tối qua, nước bắt đầu rút tại ba xã, còn Hữu Lũng và Tuấn Sơn vẫn cô lập. Nơi nước đã rút, bà con đang dọn dẹp, chính quyền sẽ hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Việc cứu hộ về cơ bản không còn nguy hiểm do qua thời điểm đỉnh lũ.

Thiệt hại về tài sản "dự đoán sẽ rất lớn", song lãnh đạo địa phương cho hay trước mắt bà con cần gạo vì nhiều gia đình ngập nặng, không còn đồ ăn khi nước rút, mấy ngày qua chủ yếu ăn mì tôm.

Gia cầm tránh trú trên mái nhà khi nước lụt dâng tới nóc tại xã Vân Nham, Lạng Sơn, ngày 9/10. Ảnh: Ngọc Thành

Cao Bằng một tuần chịu hai trận lụt vượt mức lịch sử năm 1986, "thiệt hại toàn diện về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, sơ bộ vượt 2.000 tỷ đồng". Hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó gần 7.300 nhà bị ngập sâu và trên 200 nhà chịu hư hại trực tiếp do sạt lở đất.

Trong báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng gửi Thủ tướng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hôm nay, địa phương cấp thiết đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tấn gạo để cứu trợ cho người dân bị thiệt hại nặng về lúa, hoa màu; khoảng 1.000 tỷ đồng để tái thiết sản xuất, khắc phục công trình cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Cao Bằng cần trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, như xuồng máy, canô và các loại thiết bị chuyên dụng khi ngập lụt; tổ chức mở lớp đào tạo lái canô, xuồng máy tại tỉnh Cao Bằng. Về lâu dài, địa phương mong muốn được hỗ trợ lắp đặt các thiết bị cảnh báo sớm lũ, lũ quét, sạt lở đất và xây dựng hệ thống bản đồ ngập lụt, sạt lở nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa trong thiên tai.

Ngập Vân nHam người dân nuôi gà trên mái nhà Trưa 9/10, rốn lũ Vân Nham, Lạng Sơn nước vẫn lút mái nhà. Video: Huy Mạnh

Tại cuộc họp chiều 9/10 với Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai gồm hơn 20 tổ chức quốc tế, đại sứ quán, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ từ đầu năm, Việt Nam trải qua 20 loại hình thiên tai. Trong đó, 11 cơn bão (6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền), 4 áp thấp nhiệt đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương.

Thứ trưởng Hiệp mong muốn đối tác có phương án hỗ trợ, chuyển hàng hóa đến người dân được nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất. "Những hàng hóa mà bây giờ chúng tôi đang rất cần đều là vật dụng thiết yếu như: nước sinh hoạt, thực phẩm, nước uống hoặc là dụng cụ để lọc nước. Câu chuyện là khôi phục nhà cửa, sản xuất cũng quan trọng khi gần như mọi thứ đã bị cuốn trôi", ông nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói về những điều người dân cần gì sau lũ Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ về nhu cầu của người dân vùng lũ. Video: Văn Phú

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết mưa lũ đã làm 10 người chết, 5 mất tích, chủ yếu do lũ cuốn. Lúc cao điểm nhất, tổng số nhà bị ngập gần 223.000, riêng Thái Nguyên 200.000, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng gần 7.300, Lạng Sơn 3.000.

Đến sáng nay, còn khoảng 84.000 nhà ngập, chủ yếu ở Thái Nguyên với hơn 70.000, Bắc Ninh 11.000. Mức độ ngập giảm nhanh. Các phường trung tâm Thái Nguyên, Hữu Lũng ở Lạng Sơn nước đã rút 0,5-1 m, hiện còn ngập 0,5 đến 2,5 m.

Hoàng Phương - Phạm Chiểu