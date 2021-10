None

"Phố Wall" trên trục Hàm Nghi – Nguyễn Công Trứ, nơi từng sầm uất bậc nhất Sài Gòn cũng trở nên vắng bóng các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm. "Phố Tây" khu Đề Thám – Bùi Viện cách đó không xa đã "cửa đóng then cài" từ lâu. Khắp các quận huyện, chợ truyền thống đóng cửa, siêu thị cũng chỉ bán hàng cho lực lượng đi chợ hộ. Có thời điểm, mớ rau, con cá còn trở thành thứ quý giá được mọi gia đình "săn lùng" vì chuỗi cung ứng đứt gãy.

Đầu tàu trục trặc

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 9 ghi nhận giảm 12,9% so với cùng kỳ 2020. Suốt cả tháng, số doanh nghiệp thành lập mới chỉ 594, thấp hơn cả số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trung bình trong một ngày giai đoạn bình thường.

Doanh số thương mại dịch vụ tháng 8 chỉ còn 35.500 tỷ đồng, chưa bằng 30% doanh thu hàng tháng trong điều kiện bình thường. Ngành công nghiệp lúc này cũng giảm sâu 22,4% so với tháng trước.

Vào tháng 6, kinh tế thành phố vẫn chưa "thấm đón", đến tháng 7, 8 và 9 mọi thứ bắt đầu xoay trục. Những tổn thương nghiêm trọng đã xảy ra ở ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ. Xuất nhập khẩu tháng 7 chịu ảnh hưởng nặng nề nhưng vẫn còn duy trì được một số tích cực. Tình hình xấu đi nhiều trong tháng 8 và 9 khi xuất nhập khẩu bắt đầu giảm mạnh từng ngày, lần lượt sụt 39,3% và 15% so với tháng 6 - tháng chỉ giãn cách theo Chỉ thị 15.

Dịch bệnh cũng tác động tiêu cực đến người lao động khi 381.420 người mất việc và 18.464 hộ, sạp của thương nhân tại các chợ truyền thống phải tạm dừng do giãn cách. Trước đó, khảo sát của VnExpress với 69.132 độc giả (chủ yếu ở TP HCM) chỉ ra, 62% cho biết họ mất việc, trong số này có đến 50% chỉ đủ tiền sinh hoạt một tháng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP HCM giảm dần đều trong quý III, từ 51.500 tỷ của tháng 7 xuống còn chưa đầy 31.000 tỷ của tháng 9. Tháng trước, chỉ tiêu này đã giảm 65,2% so với cùng kỳ 2020.



Tổng doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách, bốc xếp và dịch vụ đại lý vận tải trong tháng 9 cũng chỉ đạt khoảng 14.800 tỷ đồng, giảm 3,5% so với tháng 8 và giảm 36,2% so với cùng kỳ. Khó khăn chồng chất từ sản xuất đến lưu thông khiến cộng đồng doanh nghiệp FDI quan ngại khả năng bị trễ hoặc hủy đơn hàng. Sức hút của TP HCM cũng giảm, từ ngày 1/1 đến ngày 20/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố là 2,35 tỷ USD, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước.