Bốn người ở Đồng Nai bị sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19

Hơn 17.300 người tại Đồng Nai đã tiêm vaccine Covid-19, trong đó hơn 2.400 người xuất hiện các phản ứng thông thường, 4 ca sốc phản vệ độ 2, 3.

Ngày 9/5, Sở Y tế Đồng Nai cho biết 4 trường hợp bị phản vệ đã được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe ổn định. Hơn 2.400 người xuất hiện phản ứng thông thường sau tiêm như đau đầu, sốt, đau chỗ tiêm, chóng mặt, mệt mỏi.

Trong đợt một, hơn 17.300 người được tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca. Họ thuộc diện ưu tiên một trong 9 nhóm ưu tiên tiêm vaccine miễn phí.

Nhân viên y tế tại Đồng Nai tư vấn cho người được tiêm vaccine Covid-19 trước khi tiêm chủng, ngày 22/4. Ảnh: Thái Hà

Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 8/5 cả nước thêm 30.678 người tiêm vaccine Covid-19, nâng tổng số người được tiêm lên 832.635 người tại 57 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ngày 6/5 cho biết đánh giá trên 600.000 người đã tiêm vaccine Covid-19, 16% có phản ứng thông thường sau tiêm. Những phản ứng này mất đi sau 24 giờ tiêm. Tỷ lệ này thấp hơn so với các nước, theo Bộ trưởng. Một vài trường hợp có phản ứng nặng hơn đã được các bác sĩ xử lý ổn định. Một nhân viên y tế tại An Giang tử vong sau tiêm, là ca tử vong đầu tiên ở Việt Nam sau tiêm vaccine Covid-19, do sốc phản vệ trên cơ địa dị ứng.

Đến nay, Đồng Nai ghi nhận nữ bệnh nhân 44 tuổi ở Long Khánh nhiễm Covid-19, đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Phổi Đồng Nai. Những trường hợp F1 của bệnh nhân này ở Đồng Nai đều có kết quả âm tính lần 1.

Phước Tuấn