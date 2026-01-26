Midu cùng dàn sao dự thảm đỏ 'Tinh hoa Việt'

Midu diện áo dài xuyên thấu, họa tiết hoa 3D dự sự kiện ghi nhận đóng góp của cá nhân, tập thể trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong nước.
Chương trình do báo Đại Đoàn Kết - cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phối hợp các đơn vị lần đầu tổ chức.
Hòa Minzy chọn thiết kế của Cao Minh Tiến trên thảm đỏ. Cô góp mặt trong danh sách đề cử Bài hát của năm (Bắc Bling), MV của năm (Nỗi đau giữa hòa bình, Bắc Bling) và Ca sĩ của năm.
Phương Mỹ Chi có mặt trong đề cử Bài hát của năm với Ếch ngoài đáy giếng và Ca sĩ của năm.
Võ Hạ Trâm kết hợp áo dài với khăn choàng lông. Cô cạnh tranh giải Ca sĩ của năm cùng Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Soobin và Tùng Dương.
Miss Cosmo 2025 - Yolina Lindquist.
Á hậu Hoàng Oanh diện thiết kế của Adrian Anh Tuấn.
Nghệ sĩ Mỹ Uyên trong bộ đầm trễ vai.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn và Lê Hoàng Long diện trang phục truyền thống. Họ góp mặt trong Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền - tác phẩm nằm trong đề cử phim điện ảnh.
Nguyễn Hải Phong cùng vợ và hai con dự sự kiện. Anh sáng tác ca khúc Việt Nam tinh hoa - bài hát chủ đề của giải thưởng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung góp mặt trong đề cử Nhạc sĩ của năm bên cạnh Hứa Kim Tuyền, Nguyễn Hùng, Tuấn Cry.
Hoàng Dung - Quỳnh Trần