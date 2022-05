Bốn năm vươn lên hạng nhất bang của nữ sinh Việt ở Australia

Sang Australia du học với vốn tiếng Anh chỉ "đủ để qua môn", sau bốn năm, Tâm Như được bang New South Wales vinh danh với giải Thành tích học tập xuất sắc.

Nguyễn Lý Tâm Như hiện là sinh viên năm nhất ngành Y (Doctor of Medicine) của Western Sydney University. Hồi cuối tháng 4, cựu học sinh trường Trung học Bonnyrigg ở thành phố Sydney được Cơ quan Giáo dục bang New South Wales (NSW) vinh danh là sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao nhất bang với thứ hạng ATAR 99,85 trên 99,95.

Như đoạt giải Thành tích học tập xuất sắc (Academic Achievement Award) trao cho học sinh quốc tế có thành tích nổi bật nhất ở các trường trung học công lập. Để có được kết quả này, nữ sinh Sài Gòn đã trải qua chặng đường dài với nhiều nỗ lực, từ một cô bé có khả năng tiếng Anh "chỉ đủ qua môn" lúc mới sang du học.

Như nhập học ngành y, Western Sydney University, hồi tháng 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2018, Như sang Australia khi học xong lớp 8 tại một trường quốc tế ở TP HCM. Dù luôn đạt điểm cao với các bài thi tiếng Anh, khi bước vào trường học ở Australia, Như "vỡ mộng".

"Tiếng Anh ở đây khác với những gì em học tại Việt Nam. Em chỉ có vốn từ cơ bản, trong khi để được điểm tốt cần có vốn từ sâu rộng hơn", Như kể.

Vốn nhút nhát, ít nói, Như càng tự ti, ngại giao tiếp vì nghĩ tiếng Anh chưa đủ tốt. Nữ sinh Việt cho hay, mơ ước của em là học ngành Y để trở thành bác sĩ. Nếu tiếng Anh kém, em không thể thực hiện nguyện vọng của mình.

"Nỗi lo lắng ấy thôi thúc em phải học tốt tiếng Anh. Ngành Y yêu cầu đầu vào cao lại học khó nên em chỉ biết phải học thật tốt và đạt điểm cao", Như nhớ lại.

Từ đó, Như đọc nhiều sách để tích lũy từ vựng, xem phim để cải thiện kỹ năng và tích cực trao đổi với thầy cô trong trường để được hướng dẫn học hiệu quả.

Tại trường em, học sinh lớp 9 được thi vào lớp cấp tốc (accelerated class) học trước một năm. Lúc em tới đây, lớp đã bắt đầu học. Muốn vào lớp này, Như buộc phải đạt 100 điểm ở cả ba bài thi cuối kỳ. Đầu năm lớp 10, Như mới được chuyển qua lớp cấp tốc nhưng khi ấy các bạn đã học đến chương trình lớp 11.

"Em học chương trình song song, lớp 10 và lớp 11. Vì vào sau nên em phải tự học nhiều hơn, cũng phải nỗ lực rất nhiều", Như nói.

Như (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh cùng các đại diện cơ quan Giáo dục bang NSW tại lễ trao giải cuối tháng 4. Ảnh: DE International

Tại bang của Như, học sinh lớp 12 được lựa chọn môn học yêu thích, có khả năng đạt điểm cao và học ít nhất 10 unit (tín chỉ). Trung bình mỗi em sẽ học 5-6 môn, trong đó mỗi môn có số unit khác nhau. Với lợi thế môn Toán, Như chọn Toán 4 unit, tương đương hai môn; và chỉ cần chọn ba môn khác, mỗi môn hai unit, gồm tiếng Việt, Hóa và tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Do đã học trước môn Toán ở lớp cấp tốc và thi Toán 4 unit (đạt hạng nhì) từ lớp 11, năm lớp 12, Như chỉ phải thi ba môn còn lại. Em đạt hạng nhất môn tiếng Việt, Hóa học và nhì môn tiếng Anh, trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường Trung học Bonnyrigg.

Như cho hay, ATAR là xếp hạng quan trọng với những học sinh muốn vào đại học ở Australia. Đây là thước đo thứ hạng giữa các học sinh cùng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước này, quyết định việc bạn vào được trường đại học nào dựa trên nguyện vọng đăng ký. Nếu đạt điểm ATAR 70, nghĩa là bạn đã hoàn thành tốt hơn 70% học sinh trong năm đó.

Theo thầy Huỳnh Thái Bình, giáo viên ngôn ngữ, trường Trung học Bonnyrigg, mỗi năm, tiểu bang New South Wales có 65-70.000 học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp, trong đó chỉ vài chục em đạt ATAR trên 99.

Thứ hạng ATAR cao đồng nghĩa với việc học sinh có nhiều cơ hội ở các trường top và ngành top. Ngành Y là một trong các ngành đòi hỏi ATAR cao ở Australia. Tùy từng trường, yêu cầu về ATAR sẽ khác nhau, ví dụ ngành Y của University of Sydney là 99,95; University of New South Wales lấy 98...

"Như là học sinh xuất sắc, mạnh ở môn Toán. Em được cả trường ngưỡng mộ. Giải thưởng Như đạt được đã mang về danh tiếng và sự hãnh diện cho nhà trường", thầy Bình nói.

Cô Angela Nguyen, phụ trách du học sinh của trường, cho biết thêm, đây là lần đầu tiên trường Bonnyrigg nhận giải thưởng học sinh quốc tế. Các du học sinh trong trường xem Như là một tấm gương để học tập.

"Tôi không bất ngờ vì biết Ruby (tên tiếng Anh của Như) là một học sinh thực sự chăm chỉ. Em ấy xứng đáng với sự công nhận này", cô Angela nói.

Cô giáo nhận xét, Như luôn chủ động trong việc học. Lúc mới tới trường, em đã quá muộn để tham gia vào lớp cấp tốc nhưng sau đó em chứng minh mình có khả năng đứng đầu lớp bằng cách tự học trong khoảng thời gian ngắn.

"Như đã nỗ lực rất nhiều để đạt được những gì đề ra. Em là đội trưởng học sinh quốc tế của trường, cân bằng tốt việc học với các hoạt động xã hội để có những đóng góp tích cực cho cộng đồng", đại diện nhà trường chia sẻ thêm.

Với Như, giải thưởng học sinh quốc tế là một phần thưởng cho những nỗ lực, giúp em có cơ hội biến ước mơ thành sự thực. Những ngày này, Như đang bận rộn chuẩn bị thi cuối kỳ ở đại học.

"Trở thành bác sĩ, em sẽ có điều kiện chăm sóc người thân và giúp đỡ cộng đồng tốt hơn", Như nói.

Như chụp ảnh lưu niệm cùng cô Angela Nguyen (bìa phải), thầy dạy Toán Anthony Tran (bìa trái) và các bạn trong ngày tốt nghiệp trung học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình Minh