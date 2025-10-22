Bốn nam sinh cạnh tranh chức vô địch Olympia 2025

Để đi đến trận chung kết Olympia 2025, bốn thí sinh đều từng trải qua những trận đấu kịch tính, nhiều lần phải rượt đuổi điểm số, trước khi giành thắng lợi.

Trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra sáng 26/10.

Bốn nam sinh góp mặt là Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Duy Khoa giành vé đầu tiên vào chung kết, sau trận thi quý I kịch tính đến câu cuối cùng. Nam sinh có lúc rơi xuống vị trí thứ ba, trước khi giành chiến thắng với 160 điểm.

Trong cả ba trận tuần, tháng, quý, Khoa nhập cuộc tốt khi liên tiếp giành điểm ở phần thi Khởi động, vươn lên dẫn đầu từ sớm. Nam sinh chuyên Quốc học cũng là luôn bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa của phần Vượt chướng ngại vật đầu tiên, với 2/3 lần đưa ra đáp án đúng. Trừ trận quý I, Khoa thắng trận tuần và tháng với điểm cách biệt, lần lượt 270 và 280.

Nam sinh gây ấn tượng với khán giả bởi phong thái thi đấu điềm tĩnh. Dù là học sinh chuyên Tiếng Anh, Khoa không bị lép vế với những bạn chuyên tự nhiên ở các câu hỏi thuộc Toán, Lý, Hóa, Sinh. Sở thích của Khoa là đọc sách, nhất là tiểu thuyết kinh điển.

Khoa "phấn khởi khi Huế có cầu truyền hình trong ba năm liên tiếp", hy vọng nối tiếp đàn anh trở thành quán quân. Hai năm trước, THPT chuyên Quốc học, Huế đều có thí sinh vào chung kết. Trong đó, Võ Quang Phú Đức vô địch năm ngoái với 220 điểm.

Từ trái qua: Duy Khoa, Nhựt Lam, Thanh Tùng và Bảo Khánh. Ảnh: Olympia

Nhựt Lam trải qua trận quý II với nhiều cung bậc cảm xúc, khi là thí sinh thấp điểm nhất phần Khởi động, liên tục phải bám đuổi người dẫn đầu trong hai phần thi tiếp theo, để rồi bứt tốc Về đích với chiến thắng 290 điểm.

Trước đó, ở trận thi tháng, nam sinh Đồng Tháp cũng với chiến thắng nghẹt thở ở câu hỏi phụ. Dù vậy, trên hành trình tới trận thi đấu cuối cùng, Nhựt Lam luôn giữ nụ cười thường trực trên môi, trả lời chậm rãi.

Lam là học sinh đầu tiên của trường THPT Cái Bè góp mặt trong trận chung kết Olympia, cũng là thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên.

Tự đánh giá, Lam thấy mình còn gặp hạn chế về mặt tốc độ, chưa nhanh bằng các bạn chơi. Điều này khiến em thường không giành được nhiều điểm trong phần Tăng tốc. Để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng, Lam rà lại kiến thức được học trên trường, xem tin tức nhiều hơn và rèn tốc độ bấm chuông.

Thanh Tùng có vé vào chung kết sau trận đấu quý III bùng nổ, thắng áp đảo với 255 điểm.

Nam sinh Khánh Hòa luôn nhập cuộc tốt khi thường trả lời đúng 4-6/6 câu hỏi Khởi động ở phần cá nhân, dẫn đầu trong bốn thí sinh. Tuy nhiên, phong độ không ổn định ở vòng Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc khiến nam sinh nhiều lần bị bạn chơi vượt lên. Tùng cũng thua trận thi tháng theo cách này.

Góp mặt trong trận quý III vì là thí sinh về nhì có điểm cao nhất, Tùng coi đây là may mắn nên thi đấu bứt phá. Không chỉ trả lời đúng từ khóa Vượt chướng ngại vật, Tùng còn gia tăng cách biệt với bạn chơi khi giành điểm ở cả bốn câu hỏi Tăng tốc.

Nam sinh có thế mạnh về môn Sinh học, từng giành hàng loạt giải thi học sinh giỏi. Em cũng thường xuyên ghi điểm trong các câu hỏi về kiến thức xã hội, lịch sử, Tiếng Anh.

Năm 2019, trường chuyên Lê Quý Đôn ở Khánh Hòa từng có Á quân Nguyễn Hải Đăng. Tùng cho biết thành tích của các đàn anh, chị là động lực cho em cố gắng.

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Olympia 2025. Ảnh: VTV3

Thí sinh cuối cùng của trận chung kết - Bảo Khánh cũng trải qua trận thi quý IV kịch tính đến phút chót. Nam sinh hai lần bị đẩy xuống vị trí thứ nhì ở phần Về đích, trước khi vượt lên với 270 điểm.

Khánh cho hay điều quan trọng là phải giữ được tinh thần thi đấu, tâm niệm "còn tập trung thì cơ hội sẽ luôn trở lại". Em tự đặt cho mình nguyên tắc xuyên suốt là "không cần nhanh nhất, nhưng phải chính xác". Vì thế, Khánh chỉ giành quyền trả lời các câu hỏi của bạn chơi, khi nắm rõ đáp án.

Vài ngày trước trận chung kết, Khánh nói hồi hộp nhưng cũng đầy háo hức. Nam sinh nhận định đây sẽ là trận đấu cân tài cân sức khi các bạn chơi đều bản lĩnh. Khánh đang rèn thêm về tốc độ phản xạ, tự nhủ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để "không hối tiếc khi nhìn lại".

Nam sinh là học sinh thứ 6 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam góp mặt ở chung kết trong lịch sử 25 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Về tương quan điểm số, Bảo Khánh từng đạt 295 điểm trong trận thi tháng, cao nhất trong 4 thí sinh. Ở các trận còn lại, nam sinh luôn đạt từ 250 điểm trở lên.

Điểm số cao nhất của Nhựt Lam là 290, không có trận đấu nào đạt dưới 220 điểm. Còn Duy Khoa và Thanh Tùng đều từng có một trận ở mức 160-150 điểm, còn lại trên 200.

Ban tổ chức chưa công bố giải thưởng dành cho thí sinh giành chiến thắng. Như các năm trước, nhà vô địch Olympia được trao thưởng 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng), đổi thành học phí du học; giải nhì 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.

Thanh Hằng