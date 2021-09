Bốn năm mua ôtô không lãng phí

'Bản thân tôi lương tháng 20 triệu đồng, nhà ba con, nhưng đã mua ôtô gần bốn năm nay và chưa bao giờ thấy hối hận'.

30 tuổi, có ba con nhỏ, lương tháng 35 triệu đồng, thưởng 100 triệu một năm, có nên mua ôtô? Không ít người cho rằng mua ôtô là tiêu sản, nghĩ đến những bất cập như chi phí nuôi xe lớn, mất giá nhanh, tắc đường... để bàn lùi mua xe. Họ chấp nhận "trung thành" với xe máy dù biết phương tiện này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, rủi ro lớn hơn nhiều so với ôtô.

Thế nhưng, không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy, nhiều người sẵn sàng vay người thân, vay lãi ngân hàng để mua ôtô phục vụ như cầu đi lại và bảo vệ sức khỏe của cả gia đình:

Qua từng năm, xe hơi ngày một ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại hơn, chủ yếu nhằm khiến phương tiện này trở nên an toàn và tiện ích hơn, giúp người sử dụng tránh được tối đa những rủi ro không đáng có, dù là nhỏ nhất. Thế nhưng, với chiếc xe máy, tất cả chỉ dừng lại ở thay đổi mẫu mã, thiết kế, còn xét về khía cạnh an toàn cho người sử dụng vẫn là con số "0" tròn trĩnh. Đó là lý do khiến ngày một nhiều người quyết định từ bỏ xe máy để mua ôtô.

Có người cho rằng, sở hữu một chiếc ôtô sẽ giúp họ tận hưởng được nhiều điều tốt đẹp cuộc sống, cho nên họ bất chấp khả năng tài chính mua xe bằng được. Ngược lại, một số người cho rằng, chúng là thứ "tiêu sản" có giá trị giảm dần theo thời gian nên chần chừ không xuống tiền. Vậy, quan điểm nào mới là đúng nhất?

