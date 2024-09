Bốn hành vi thiếu ý thức khi đón con ở cổng trường

Khoảng 6h40 ngày 16/9, người đàn ông 32 tuổi lái ôtô bán tải chở con đến trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, xã Ea Sin, huyện Krông Búk, Đăk Lăk. Do trời mưa, người này chở con vào tận lớp học. Khi lùi xe, tài xế tông 3 học sinh nữ đang che chung một chiếc ô tại sân trường. Cú tông khiến các học sinh ngã ra sân, bé gái lớp 2 tử vong tại chỗ, hai em còn lại xây xát nhẹ. Hiện, người đàn ông đã bị tạm giữ hình sự. Công an huyện Krông Búk đang làm rõ thêm một số vấn đề để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.