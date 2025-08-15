Bốn hãng ôtô tải sạch khởi kiện vì chính sách khí thải ở California

Volvo, Daimler cùng hai hãng xe tải lớn khác kiện bang California bởi sự bất ổn chính sách về chuẩn khí thải khiến họ khó lên kế hoạch sản xuất tại thị trường này.

Cơ quan thông tấn chuyên ngành vận tải Freight Waves ngày 14/8 thông tin việc bốn thành viên Hiệp hội Xe tải sạch gồm Volvo, Daimler, Paccar và International Motors, khởi kiện chính quyền California đầu tuần này, bởi tình trạng "kẹt giữa hai làn đạn" về chính sách. Bị đơn là Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB) và Thống đốc bang Gavin Newsom.

California đang thực thi quy định tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn liên bang, với quyền miễn trừ từ thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược các quyền miễn trừ này và tuyên bố vô hiệu quy định tiêu chuẩn khí thải nói trên.

Bốn nhà sản xuất xe tải lớn muốn bang ngừng thực thi chuẩn khí thải, vốn đang mâu thuẫn với chính sách liên bang. Họ lập luận rằng sự bất ổn chính sách khiến các hãng xe chịu thiệt hại không thể khắc phục được, gồm việc khó hoạch định kế hoạch sản xuất, bởi không biết loại xe nào được phép bán.

Một mẫu xe Volvo được bán tại Linden, New Jersey, Mỹ, ngày 23/5/2022. Ảnh: Reuters

Thực tế, vụ kiện này nhắm tới việc vô hiệu hóa thỏa thuận "Quan hệ đối tác Xe tải sạch" mà họ ký kết với Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB) hai năm trước, trong bối cảnh 4 hãng xe bị Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) điều tra tình trạng độc quyền.

Trong thỏa thuận với chính quyền bang, các hãng xe cam kết tuân thủ quy định của California về chuẩn khí thải cùng tỷ lệ bán xe không phát thải.

Tuy nhiên, chính quyền liên bang lưu ý rằng Volvo, Daimler, Paccar và International Motors kiểm soát tới 99% thị trường xe tải hạng nặng tại Mỹ. Họ lập luận việc "một nhóm đối thủ cạnh tranh kiểm soát gần như toàn bộ thị trường, đồng thời ký một thỏa thuận dưới sự bảo trợ của chính quyền" có thể dẫn tới tình trạng hạn chế sản xuất và tăng giá xe.

Sau khi 4 hãng trên đâm đơn kiện CARB cùng Thống đốc California, ESG Today thông tin chính quyền liên bang tuyên bố kết thúc cuộc điều tra, thêm rằng các hãng xe đã cam kết không thực thi thỏa thuận với CARB trong hoạt động giảm phát thải khí nhà kính.

"Việc CARB lạm dụng quy định đã gây ra mối đe dọa lớn với ngành vận tải đường bộ của Mỹ", Taylor Hoogendoorn, Phó giám đốc Cục Cạnh tranh của FTC, nói.

California là bang Dân chủ, với quy định tiêu chuẩn khí thải chặt chẽ hơn liên bang nhờ quyền miễn trừ theo Đạo luật Không khí sạch dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Donald Trump đang ra sức hạn chế quyền lực của bang này trong bối cảnh Thống đốc bang muốn thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang xe điện cũng như đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Trong thời kiểm ký loạt nghị quyết chung của Quốc hội vào tháng 6, Tổng thống Trump đã ngăn chặn nỗ lực cấm xe xăng của California vào năm 2035. Ở chiều ngược lại, bang này cũng đâm đơn kiện nhằm bãi bỏ các quyết sách của ông Trump.

Bảo Bảo (theo Freight Waves, Reuters, ESG Today)