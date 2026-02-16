Bốn giờ quân đội cấp tốc lắp dựng cầu phao qua sông Lô

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đi kiểm tra việc lắp đặt cầu và động viên chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Trong thư khen gửi tối cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết rất xúc động khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được đơn vị giải quyết nghỉ Tết, đang chuẩn bị đón xuân cùng gia đình nhưng đã nhanh chóng trở lại đơn vị để làm nhiệm vụ. Việc bắc cầu phao hoàn thành trong thời gian rất ngắn từ 17h đến 21h, vượt yêu cầu của Thủ tướng và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ nhân dân đi lại.

Ông biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực của bộ đội, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Quân đội nói chung và của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nói riêng với nhân dân địa phương. Đại tướng mong thời gian tới các đơn vị đồng lòng khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại, vận hành cầu phao chặt chẽ, phục vụ người dân đi lại thông suốt và an toàn tuyệt đối.