Bốn giờ quân đội cấp tốc lắp dựng cầu phao qua sông Lô

Rạng sáng 15/2, hơn 150 cán bộ chiến sĩ cùng 60 đầu phương tiện chở theo bộ cầu phao 60 tấn rời Lữ đoàn Công binh 249 đi lắp dựng cầu phao bắc qua sông Lô thuộc xã Đoan Hùng. Một ngày trước đó, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị lắp đặt cầu phao trong hai ngày, hoàn thành trước 29 Tết để phục vụ người dân đi lại.
Hơn 17h, toàn bộ cầu phao đã được hạ thủy, công binh bắt đầu lắp đặt. Thượng tá Đào Văn Hưng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, cho biết lưu tốc dòng chảy khoảng 0,7m/s, độ sâu nước 3-5 mét thuận lợi cho việc bắc cầu.
Việc lắp đặt diễn ra suốt buổi tối và hoàn thành lúc 21h ngày 15/2. Sau khi hợp long, bộ đội Công binh cùng các lực lượng Quân khu 2 hoàn thiện mặt đường.
Đến 24h cùng ngày, bộ đội hoàn thiện đường lên xuống bến, đủ điều kiện an toàn cho xe qua cầu.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đi kiểm tra việc lắp đặt cầu và động viên chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Trong thư khen gửi tối cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết rất xúc động khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được đơn vị giải quyết nghỉ Tết, đang chuẩn bị đón xuân cùng gia đình nhưng đã nhanh chóng trở lại đơn vị để làm nhiệm vụ. Việc bắc cầu phao hoàn thành trong thời gian rất ngắn từ 17h đến 21h, vượt yêu cầu của Thủ tướng và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ nhân dân đi lại.
Ông biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực của bộ đội, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Quân đội nói chung và của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nói riêng với nhân dân địa phương. Đại tướng mong thời gian tới các đơn vị đồng lòng khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại, vận hành cầu phao chặt chẽ, phục vụ người dân đi lại thông suốt và an toàn tuyệt đối.
Rạng sáng 16/2, tức 29 tháng Chạp Ất Tỵ, bộ đội công binh kiểm tra lại một số hạng mục kỹ thuật trước khi thông xe vận hành cầu phao xuyên Tết Bính Ngọ.
Cầu phao Đoan Hùng được lắp đặt cách cầu sông Lô khoảng 500 mét. Cầu này đang hỏng nặng, không đảm bảo an toàn giao thông. Cầu phao tạm thời sẽ giúp người dân đi lại an toàn và nhanh chóng.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, có mặt dự lễ thông xe và thăm hỏi người dân.
Cây cầu nối hai bờ sông Lô thuộc khu Đồng Tâm và Đại Hội của xã Đoan Hùng. Trong hai ngày 29 và mùng 1 Tết, bộ đội công binh sẽ vận hành cầu 24/24 để phục vụ bà con, những ngày sau đó từ 6h đến 21h30, thời gian còn lại đóng cầu để kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng.
Cầu phao dài 229 m, rộng 6,5 m đón người dân và những lượt xe đầu tiên qua sông Lô.
Lữ đoàn 249 Công binh cũng là đơn vị trực tiếp bắc cầu và vận hành cầu phao Phong Châu từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, đảm bảo cho hơn 5 triệu lượt người dân và phương tiện qua sông Hồng trong lúc chờ xây cầu Phong Châu mới, thay thế cầu cũ bị sập trong đợt bão Yagi.
Hơn 9 tiếng công binh hạ thủy trang bị, lắp đặt cầu phao Đoan Hùng. Video: Hoàng Dũng- Hoàng Phương
Hoàng Dũng - Hoàng Phương