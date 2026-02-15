Quân đội bắc cầu phao qua sông Lô chiều 28 Tết

Phú ThọLữ đoàn 249 Binh chủng Công binh lắp đặt cầu phao qua sông Lô, đảm bảo cho người dân và phương tiện qua sông dịp Tết Bính Ngọ.

Chiều 15/2, thượng tá Đỗ Văn Hưng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 thuộc Binh chủng Công binh, cho biết đơn vị đang hoàn thiện bến phụ và hạ thủy dần các đốt để 17h bắt đầu bắc cầu phao trên địa phận xã Đoan Hùng.

Việc bắc cầu phao thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo Văn phòng Chính phủ ngày 14/2. Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị phối hợp với tỉnh Phú Thọ hoàn thành bắc cầu phao trong hai ngày, hoàn thành trước 29 Tết Bính Ngọ để phục vụ nhân dân.

Bộ đội Công binh Lữ đoàn 249 hạ thủy các đốt cầu phao trên sông Lô. Ảnh: Phong Linh

Cầu phao sẽ được lắp đặt cách cầu sông Lô đang hư hỏng nặng khoảng 500 mét, tạm thời thay thế nhằm đảm bảo giao thông, giúp người dân đi lại an toàn dịp Tết Bính Ngọ. Cầu sông Lô khởi công xây dựng tháng 8/2010 và khánh thành tháng 3/2015, chiều dài gần 518 m, tải trọng 30 tấn. Sau 10 năm sử dụng, một số trụ cầu trơ lõi thép, hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ gây mất an toàn.

Cầu phao PMP của Công binh là bộ cầu vượt sông hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, lưỡng dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sinh. Cầu phao bắc qua sông Lô dài 229 mét gồm 32 đốt khơi và hai đốt mố.

Thượng tá Hưng cho biết chiều rộng sông Lô hiện tại khoảng 229 mét, độ sâu 3-5 m với lưu tốc dòng chảy khoảng 0,7m/s thuận lợi cho việc bắc cầu. Song do địa chất yếu, trước đó bộ đội công binh đã đưa trang bị, máy móc đến gia cố, chống lầy với khối lượng khoảng 40.000 m3 đất đá.

Hạ thủy các đốt cầu phao chiều 15/2 Hạ thủy các đốt cầu phao PMP chiều 15/2. Video: Phong Linh

"Lữ đoàn quyết tâm hoàn thành lắp đặt để 29 Tết vận hành cầu phao, đảm bảo phương tiện đi lại và bà con qua sông an toàn vào dịp Tết", thượng tá Hưng cho biết. Ông cho biết vì việc bắc cầu diễn ra sát Tết, một số cán bộ chiến sĩ nhận lệnh đã kịp quay về đơn vị để làm nhiệm vụ. 4h sáng nay, bộ đội hành quân rời đơn vị ở Hà Nội đi bắc cầu phao.

Chiều qua, đoàn công tác của Quân khu 2 đã khảo sát thực địa, triển khai phương án kỹ thuật trước. Vị trí bắc cầu được tính toán kỹ về lưu tốc dòng chảy, địa hình hai bên bờ, độ ổn định đáy sông, phương án neo giằng, vị trí điều hành và trú quân của các lực lượng bảo đảm.

Lữ đoàn 249 Công binh huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ cùng 60 đầu phương tiện tham gia bắc cầu phao. Ngoài ra, Sư đoàn 316 Quân khu 2 tăng cường 100 bộ đội cùng hàng chục đầu phương tiện của người dân phục vụ san gạt, vận chuyển đất đá hai bên đầu bến.

Bộ đội công binh hành quân rạng sáng 15/2 đi bắc cầu phao. Ảnh: Đăng Chiến

Lữ đoàn 249 Công binh cũng là đơn vị trực tiếp bắc cầu và vận hành cầu phao Phong Châu từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, đảm bảo cho hơn 5 triệu lượt người dân và phương tiện qua sông Hồng trong lúc chờ xây cầu Phong Châu mới, thay thế cầu cũ bị sập trong đợt bão Yagi.

Hoàng Phương