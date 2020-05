'Bốn giá trị không có ở xe Trung Quốc'

Ôtô vẫn là một tài sản rất lớn với đa số người dân Việt Nam, thế nên khi mua xe người tiêu dùng mong muốn các giá trị thật.

Thứ nhất, xe là phương tiện giúp đi đến nơi về đến chốn, về khoản này xe Trung Quốc không làm được. Thường sau 2-3 năm sử dụng nhóm xe này đã bị lỗi mà lại là những lỗi liên quan đến hệ thống vận hành. Đây là vấn đề rất nguy hiểm cho người sử dụng. Xe Nhật, Hàn, Đức, Mỹ... bảo dưỡng đầy đủ thì chạy 10-20 năm vẫn ổn.

Thứ hai, sự cóp nhặt trong thiết kế và tính năng. Chỉ vài giây phút sau khi choáng ngợp về số options mang lại, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra một điều "rất Trung Quốc" đó là sự thiếu tinh tế của việc bắt chước. Các chức năng rất nhiều nhưng hầu hết lại hoạt động chậm, không hiệu quả vì trang bị cho có chứ dùng tốt không thì "hên xui". Ngoài ra, do chủ yếu mua công nghệ, khung gầm cũ của các hãng và tinh chỉnh nên không hiểu thấu đáo được công nghệ của hãng bán nên hoàn toàn không so được với các xe chính hãng cho dù đem xe cũ cùng thế hệ ra so.

Thứ ba, hệ thống bảo dưỡng xe Trung Quốc hiện nay chỉ được bảo dưỡng nhỏ lẻ tư nhân chứ không hề có một công ty chính hãng nào xuất hiện tại Việt Nam. Vì thế tình trạng "bỏ của chạy lấy người" khi kinh doanh không thuận lợi như ngày xưa là rất cao.

Thứ tư, với những điều như vậy thì dễ hiểu việc bán lại xe là gần như không thể khi không ai muốn rước cái "của nợ" ấy vào người. Chủ xe phải gánh chịu những khó chịu ngày một tăng của xe Trung Quốc sau thời gian ngắn sử dụng mà cho dù bán giá rẻ như cho thì cũng phải chờ đợi một ai đó liều lắm mới dám mua vào.

Độc giả Chí Cường