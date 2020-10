Bốn dự án trọng điểm ở TP HCM chậm tiến độ

Cầu Thủ Thiêm 2, nút giao Mỹ Thuỷ, đường Nguyễn Hữu Cảnh và bốn tuyến đường chính ở Thủ Thiêm, tổng vốn gần 18.000 tỷ đồng không thể xong trong năm 2020 như kế hoạch.

Báo cáo UBND TP HCM mới đây, Sở Giao thông Vận tải cho biết đây là các dự án trọng điểm, kỳ vọng sau khi hoàn thành giải quyết kẹt xe, ngập nước, tăng kết nối ở khu Đông TP HCM. Tuy nhiên tiến độ cả 4 dự án đều bị trễ mà nguyên nhân chủ yếu chậm giải phóng mặt bằng.

Cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 2 và 1) được đánh giá rất quan trọng khi kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố. Khởi công năm 2015, dự án tổng vốn gần 3.100 tỷ đồng đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Cầu bắc qua sông Sài Gòn, dài hơn 1,4 km (phần cầu dài 886 m, 6 làn xe), thiết kế dây văng với trụ tháp chính hình rồng cao 113 m.

Thi công cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, tháng 9/2020. Ảnh:Hữu Khoa.

Trước đó cầu dự kiến hoàn thành sau 3 năm khởi công, song điều chỉnh lùi đến năm 2020, kế hoạch thông xe kỹ thuật cuối năm nay. Hiện, dự án đạt khoảng 70% khối lượng nhưng nhiều hạng mục chưa thể làm tiếp do mặt bằng phía quận 1 với gần 13.000 m2 chưa được bàn giao. Trong đó lớn nhất là đất do Tổng công ty Ba Son quản lý, với hơn 11.000 m2.

Mới đây hôm 21/10, hơn 160 m2 đất ở ga Ba Son (ga ngầm Metro Bến Thành - Suối Tiên) được Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM giao cho nhà đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP HCM chỉ đạo UBND quận 1 làm các thủ tục bồi thường, hỗ trợ cho Tổng công ty Ba Son. Hiện, địa phương đã có văn bản đề nghị đơn vị nói trên hỗ trợ và bàn giao đất, trường hợp bắt buộc sẽ phải cưỡng chế.

Bốn tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng (tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay) đang dở dang do vướng mặt bằng và chờ điều chỉnh một số thủ tục liên quan dự án đối tác công tư PPP. Dự án cũng do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh thực hiện theo hình thức BT, khởi công năm 2014, xây bốn tuyến đường chính gồm: đại lộ vòng cung (tuyến R1); ven hồ trung tâm (tuyến R2); ven sông Sài Gòn (tuyến R3); vùng châu thổ (tuyến R4).

Đường ven hồ trung tâm (R2) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, hồi tháng 9, Ảnh: Gia Minh.

Dự án hiện đạt 85% khối lượng, trong đó tuyến R4 dài 2,5 km, rộng hơn 11 m, đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Ba đường còn lại: tuyến R1 rộng 55 m, đã xong khoảng 2,4 km trên tổng chiều dài 3,5 km; tuyến R2 dài 3,2 km hoàn thành 2,5 km với bề rộng từ 28 m đến 29 m; tuyến R3 dài 2,8 km, rộng 28 m, hiện xong đoạn 1,6 km. Cả ba tuyến đường này dự kiến hoàn thành năm 2021.

Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1 và Bình Thạnh) và nút giao Mỹ Thủy (quận 2) là hai công trình sử dụng vốn ngân sách do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM làm chủ đầu tư. Trong đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh dài gần 3,2 km được sửa từ tháng 10 năm ngoái với tổng vốn gần 473 tỷ đồng, nhằm giải quyết ngập cho khu vực.

Trận mưa chiều 6/8 khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu trong đó đoạn trước tòa nhà The Manor ngập gần một mét. Ảnh: Hữu Khoa.

Ban đầu, công trình dự tính làm trong 14 tháng, tức cuối năm 2020 hoàn thành. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại dự án mới xong 1,2 km (từ giao lộ với đường Tôn Đức Thắng đến cầu Thủ Thiêm 1), đạt khoảng 35% khối lượng công việc. Kế hoạch mới đây, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong tháng 4/2021.

Cách đó khoảng 7 km, dự án nút giao Mỹ Thủy khởi công năm 2016 với tổng mức đầu tư giai đoạn một 838 tỷ đồng và giai đoạn hai 1.435 tỷ đồng. Công trình hoàn thành giúp giảm kẹt xe, tai nạn, tăng khả năng chuyên chở ở khu vực cảng Cát Lái - cảng đứng đầu cả nước về sản lượng vận chuyển hàng hóa.

Xe chạy qua nút giao Mỹ Thuỷ (quận 2), hồi tháng 8. Ảnh: Gia Minh.

Tuy nhiên, hiện dự án mới đạt 45% khối lượng, một số hạng mục ngưng thi công do chưa có mặt bằng. Việc giải phóng mặt bằng dự kiến được UBND quận 2 hoàn thành năm 2021 để dự án đẩy nhanh thi công.

Chậm giải phóng mặt bằng là một trong số nguyên nhân khiến các dự án giao thông tại TP HCM trễ hẹn. Thống kê của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trong 75 dự án ban đang quản lý có 28 dự án đợi mặt bằng, 29 dự án thi công nhưng còn vướng mặt bằng, chiếm hơn 75% tổng số dự án.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 27 cho phép UBND TPHCM thí điểm cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh các dự án hạ tầng, giao thông cấp bách cho TP HCM.

Gia Minh