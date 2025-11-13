Bốn dự án giao thông được khởi công dịp 19/12

Bộ Xây dựng dự kiến khởi công 4 dự án gồm mở rộng hai cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lộ - La Sơn, hầm Thần Vũ và xây mới đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai); điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP Hải Phòng), dài 419 km, tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD). Tuyến có 18 nhà ga, bao gồm 15 ga hỗn hợp đón tàu khách, hàng và 3 ga lập tàu.

Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160 km/h đoạn ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80 km/h cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120 km/h đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía đông.

Dự án bao gồm 10 thành phần, trong đó dự án thành phần 1 đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường ga, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19/12. Dự án thành phần 2 xây dựng công trình đường sắt, tổng mức đầu tư 155.500 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Ban quản lý dự án đường sắt

Ngoài hai dự án xây dựng công trình còn có 7 dự án giải phóng mặt bằng và một dự án di dời hạ tầng điện.

Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 có tổng đầu tư hơn 41.370 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngày 19/12, hoàn thành năm 2028, theo phương thức hợp tác công tư, loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án dài hơn 96 km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP HCM; điểm cuối tại đầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Trong đó đoạn TP HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với vận tốc 120 km/h, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận từ 4 lên 6 làn xe, vận tốc 100 km/h.

Nút giao cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận TP HCM Trung Lương tại xã Châu Thành. Ảnh: Hoàng Nam

Tuyến cao tốc nhằm giải quyết tình trạng quá tải lưu lượng xe hiện nay, hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Hầm đường bộ Thần Vũ nằm trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Tân Châu đến xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, với tổng chiều dài 8,2 km.

Dự án mở rộng hầm Thần Vũ khởi công ngày 19/12, gồm hoàn thiện ống hầm nhánh trái (hướng Bắc - Nam) quy mô ba làn xe, điều chỉnh hệ thống an toàn giao thông của nhánh phải hiện có, đồng thời xây cầu và đường dẫn kết nối để đạt 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100 km/h. Tổng mức đầu tư 2.155 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Công trình dự kiến đưa vào khai thác năm 2027.

Hầm Thần Vũ là một trong những công trình phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đã được đầu tư gồm hai ống hầm song song, mỗi hầm rộng 13,8 m; hầm trái dài 1.087 m, hầm phải dài 1.130 m, khoảng cách giữa hai tim hầm là 45 m.

Tuy nhiên, giai đoạn 1 mới có ống hầm bên phải được hoàn thiện, khai thác 2 làn xe. Ống hầm còn lại mới thi công phần vỏ để bảo vệ kết cấu và làm đường tạm phục vụ cứu hộ, thoát hiểm.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị và TP Huế dài khoảng 98 km, điểm đầu kết nối với điểm cuối dự án đường bộ cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Quảng Trị, điểm cuối kết nối với điểm đầu dự án La Sơn - Hòa Liên thuộc TP Huế.

Dự án bao gồm mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ 2 lên 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.480 tỷ đồng từ ngân sách.

Xe khách đi trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Võ Thạnh

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện có hai làn xe, cách khoảng 10 km lại có đoạn vượt 1-1,5 km bốn làn xe, có làn dừng khẩn cấp. Ôtô được chạy 60-80 km/h tại đoạn hai làn, tối đa 80 km/h tại đoạn bốn làn. Thời gian qua, tuyến đường này xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe tải nặng và xe khách.

Việc đầu tư mở rộng sẽ đảm bảo tính đồng bộ về quy mô toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông, giải quyết nhu cầu vận tải tăng cao, đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài khởi công các dự án vào 19/12, ngành xây dựng còn thông xe nhiều dự án cao tốc như Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Đoàn Loan