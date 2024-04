Bốn cách tiết kiệm chi phí du học Australia

Du học sinh Australia có thể chọn điểm đến có mức sống phù hợp với điều kiện, tìm kiếm học bổng, làm thêm… để tiết kiệm chi phí.

Kế hoạch tài chính là yếu tố quan trọng để duy trì quá trình du học suôn sẻ. Khi bắt đầu cuộc sống tự lập, xa gia đình, du học sinh nên lập kế hoạch chi tiết để đảm bảo nguồn thu nhập với bốn cách sau đây:

Lựa chọn điểm đến

Tại Australia, sinh viên quốc tế có thể áp dụng giải pháp quản lý ngân sách hiệu quả từ những ngày đầu - chọn điểm đến phù hợp với điều kiện tài chính gia đình. Australia là một đất nước rộng lớn, chi phí sinh hoạt giữa các thành phố và bang có sự khác biệt.

Các bạn có thể cân nhắc học ở những thành phố thuộc vùng Regional như Adelaide, the Gold Coast; the Sunshine Coast; Canberra; Newcastle, Lake Macquarie; Wollongong, Illawarra; Geelong; Hobart; Perth... Những nơi này vẫn đảm bảo cho học sinh cơ hội học tập trong các trường đại học hàng đầu thế giới với chi phí sinh hoạt rẻ hơn đến 20% so với thành phố lớn.

Tìm kiếm học bổng

Học bổng là nguồn động viên tinh thần quan trọng, đồng thời, hỗ trợ đáng kể về mặt tài chính trong suốt quá trình du học. Trong những điểm đến du học hiện nay, Australia là một trong những quốc gia cung cấp số lượng học bổng hào phóng nhất trên thế giới.

Du học sinh có thể lên kế hoạch săn học bổng bằng cách tìm kiếm thông tin về các quỹ học bổng nổi tiếng tại Australia như học bổng sau đại học Endeavour, Destination Australia... hoặc những chương trình được cấp hàng năm từ trường đại học.

Trong đó, Đại học Monash hỗ trợ từ 10.000 AUD đến 100% học phí; Đại học Sydney có học bổng giá trị 20% và nhiều chương trình khác; Đại học Deakin cấp học bổng 50% và 100%; Đại học công nghệ Sydney có mức hỗ trợ tài chính đến 100%.

Học sinh, sinh viên và phụ huynh nhận tư vấn từ IDP để "săn" học bổng đến 100%. Ảnh: IDP

Làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt

Đi làm thêm trong thời gian du học là một trong những giải pháp tốt nhất giúp sinh viên giảm bớt gánh nặng chi phí du học Australia, đồng thời, tích lũy kinh nghiệm làm việc, nâng cao kỹ năng giao tiếp và "đánh bóng" sơ yếu lý lịch.

Hiện nay, chính sách làm thêm cho sinh viên quốc tế tại Australia rất linh hoạt. Du học sinh được phép làm thêm 48 giờ trong mỗi hai tuần và không giới hạn trong kỳ nghỉ. Các bạn có thể thử sức công việc bán thời gian phổ biến tại nước này như phục vụ, thu ngân, trợ giảng, làm ở nông trại...

Lên kế hoạch chi tiêu

Kiểm soát chi tiêu hàng ngày trong suốt thời gian du học là một thói quen tốt giúp sinh viên quốc tế làm chủ việc quản lý tài chính. Ngoài ra, các bạn có thể tận dụng những đợt giảm giá dành cho du học sinh hoặc mua hàng từ cửa hàng cộng đồng.

Thay vì ăn tại những quán ăn, nhà hàng, các bạn có thể nấu ăn tại nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, phù hợp với khẩu vị và sở thích. Ngoài ra, Australia có rất nhiều phương tiện công cộng với mức ưu đãi đặc biệt cho du học sinh. Nếu sống ở gần trường, sinh viên có thể lựa chọn xe đạp hoặc đi bộ để rèn luyện sức khỏe.

Một sự kiện tư vấn du học do IDP tổ chức. Ảnh: IDP

Nhật Lệ