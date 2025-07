Bốn ca khúc được yêu thích tại 'Em xinh say hi'

Tiết mục "Không đau nữa rồi", "Gã săn cá" đạt triệu view, vào top một âm nhạc thịnh hành YouTube sau năm tập "Em xinh say hi".

Gã săn cá

Tiết mục "Gã săn cá" tại Em xinh say hi Bài thi "Gã săn cá" của đội 52Hz, lên sóng ngày 29/6.

Ngày 3/7, tiết mục do Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Shyn, Maiquinn, Saabirose trình diễn vượt qua Bóng phù hoa của Phương Mỹ Chi để giành vị trí đầu tại bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành YouTube.

Gã săn cá do DC Tâm sáng tác với giai điệu bắt tai, ma mị. Nhạc phẩm tạo hiệu ứng ngay khi ban tổ chức tung demo. Nhiều khán giả nói mong chờ tập lên sóng để nghe trọn vẹn ca khúc.

Nhóm xây dựng ý tưởng cho bài thi là cuộc chơi giữa các nàng tiên cá và vị thuyền trưởng. Ca sĩ Quang Hùng MasterD làm khách mời, tăng thêm độ bùng nổ cho ca khúc.

Đội đầu tư phần sân khấu như phục dựng hình ảnh con thuyền, các tấm lưới đánh cá kích thước lớn, dây xích. Các người đẹp treo mình trên không trung, thể hiện vũ đạo điêu luyện. MC Trấn Thành nhận xét tiết mục "không có gì để chê", các thí sinh khác cũng dành sự tán thưởng cho đội.

Sân khấu bắt mắt của tiết mục.

Quá trình chuẩn bị, thành viên Maiquinn, Saabirose tranh cãi về hướng phát triển ca khúc. Họ thừa nhận có cái tôi về âm nhạc lớn, song hiểu nhau hơn sau những lần nói chuyện để tìm hướng đi chung. Kết quả, tiết mục nhận số điểm cao tại vòng Live Stage 2, giúp đội bảo toàn thành viên để đi tiếp vào vòng trong.

Không đau nữa rồi

Màn thi của 52Hz, Orange, Châu Bùi, Mỹ Mỹ trong tập 4, lên sóng ngày 21/6. Hiện ca khúc có hơn 6 triệu lượt xem, là tiết mục tại show vào top 1 âm nhạc thịnh hành YouTube nhanh nhất. Trên TikTok, nhiều bản cắt cũng được khán giả chia sẻ, hút lượt xem lớn. Phần lớn bình luận nhận xét bài hát dễ nghe, phần cao trào gây ấn tượng.

'Không đau nữa rồi' được yêu thích tại Em xinh say hi Màn trình diễn "Không đau nữa rồi" của đội 52Hz.

Nhạc phẩm do nhạc sĩ Bùi Trường Linh sáng tác, kể về cảm xúc của một cô gái sau chia tay, từ vết đau ban đầu đến chấp nhận, tự chữa lành. Các cô gái dùng cảm xúc thật trong tình yêu để thể hiện bài hát. Orange bật khóc sau màn biểu diễn, nói bản thân từng trải qua nỗi đau lặp đi lặp lại, đến mức chai sần. Ca sĩ từng thốt lên câu nói giống tựa ca khúc để tự trấn an mình và người xung quanh.

Fashionista Châu Bùi cho biết: "Tôi từng rất cả tin, người yêu nói gì cũng nghe. Sau lần tổn thương, tôi nhận ra lời hứa đầu môi là không thật". Khi vượt qua giai đoạn tổn thương và tìm thấy hạnh phúc hiện tại bên Binz, cô thấy trân trọng rapper nhiều hơn.

Từ trái qua gồm Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz trong tiết mục.

Tiết mục gây ấn tượng nhờ phần hòa giọng của các thành viên, kết hợp bản phối do Rio, Minsicko thực hiện. Khách mời Pháp Kiều tăng điểm nhấn bằng đoạn rap theo phong cách tự sự.

Sân khấu được nhóm đầu tư, dàn dựng với hệ thống màn voan, hiệu ứng khói. Gần 20 vũ công tham gia hỗ trợ tiết mục. Orange có màn lộn vòng trên sân khấu. Mỹ Mỹ, Châu Bùi, 52Hz vừa hát vừa thực hiện các động tác vũ đạo đồng đều. Họ diện trang phục lụa, tạo cảm giác nhẹ nhàng thay vì u buồn, gửi thông điệp lạc quan đến người nghe.

Run

5 gương mặt gen Z diễn bùng nổ tại 'Em xinh say hi' Tiêt mục "Run".

Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan - các nhân tố gen Z - tạo sức hút với tiết mục tại vòng đầu tiên của show, hồi tháng 5.

Sau vòng chọn đội, nhiều khán giả cho rằng đội hình này thiếu vắng gương mặt có độ nhận diện cao, chưa nhiều kinh nghiệm sân khấu. Tuy nhiên, qua bài thi, các cô gái cho thấy họ có sự sáng tạo, sức trẻ và tài năng.

Đội hình toàn gương mặt gen Z tạo sự bùng nổ trong tiết mục "Run".

Run (Tổng Đài sáng tác) được nhóm dàn dựng theo phong cách đường phố và quay theo hình thức one-shot (một cú máy). Năm thành viên hát, nhảy, rap hòa quyện, tạo không khí bùng nổ. Hiện bài hát có gần năm triệu view trên YouTube.

AAA

Tiết mục "AAA" của Liên quân 2 tại Em xinh say hi Màn trình diễn "AAA".

Trong tập ra mắt của chương trình thực tế, các thí sinh chia làm hai đội, trình diễn tiết mục chung. 15 thành viên của Liên quân 2 do Tiên Tiên làm nhóm trưởng, mang đến sân khấu sôi động qua ca khúc AAA.

Chọn phong cách dance pop, dàn ca sĩ hát về tinh thần mạnh mẽ, độc lập của phụ nữ hiện đại. Phần điệp khúc được phối theo phong cách disco, nhịp điệu sôi động. Các "em xinh" kết hợp vũ đạo với quạt, tạo điểm nhấn qua màn nhảy trên ghế. Họ chọn tông trang phục đơn sắc, đồng điệu với không gian sân khấu màu xám lạnh, hướng đến phong cách futuristic (tương lai).

Kết quả, liên quân 2 giành chiến thắng áp đảo với 284 phiếu từ 300 khán giả tại trường quay. Sau hơn một tháng, AAA vẫn trụ vững trong bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành YouTube với gần bảy triệu lượt xem.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

30 người chơi được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc và loại dần theo từng vòng. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh.

Sau năm tập, sáu thí sinh phải chia tay chương trình vì có điểm số cá nhân thấp gồm Ly Ly, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy.

Tân Cao

