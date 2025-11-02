Bốn bí quyết giữ nhan sắc 'không tuổi' của Chương Tử Di

Trung QuốcMinh tinh Chương Tử Di, 46 tuổi, tiết lộ bí quyết duy trì nhan sắc là ngủ đủ 8 tiếng, đắp khăn nóng sau khi rửa mặt, uống súp giá đỗ và massage chân hàng tháng.

Xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang Giorgio Armani Xuân/Hè 2026, Chương Tử Di gây ấn tượng với khí chất quyền lực. Nữ diễn viên diện bộ đồ được may đo sắc sảo, kết hợp hoa tai bản lớn. Ở tuổi 46, Chương Tử Di vẫn duy trì làn da và vóc dáng đáng ngưỡng mộ, gần như không thay đổi kể từ khi ra mắt bộ phim "Đường về nhà" năm 1999, theo Bella.

Vẻ đẹp của cô luôn được tán dương trong nhiều năm. Đạo diễn lừng danh Lý An, sau lần gặp đầu tiên, từng nhận xét "gương mặt Chương Tử Di rất ăn ảnh, góc nào cũng đẹp". Hoạt động trong ngành giải trí gần 30 năm, gần đây cô xuất hiện đầy cuốn hút tại show diễn của Dior hay với tư cách là giám khảo gốc Hoa duy nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ nhiều bí quyết duy trì nhan sắc "không tuổi" của mình.

Diễn viên Chương Tử Di. Ảnh: iStyle

Chương Tử Di tin rằng giấc ngủ là điều quan trọng nhất với phụ nữ. Cô quan niệm da bắt đầu lão hóa dần từ tuổi 20, vì vậy việc chăm sóc phải bắt đầu sớm. Cô cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, đảm bảo ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi đêm. Nữ diễn viên tiết lộ nếu không phải quay phim, cô luôn đi ngủ trước nửa đêm để cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ và giải quyết mọi vấn đề về da.

Bên cạnh giấc ngủ, Chương Tử Di cũng chú trọng tới quy trình làm sạch da hàng ngày, giúp giảm gánh nặng cho da, đặc biệt là khâu tẩy trang. Cô tin rằng tẩy trang không kỹ hoặc không đúng cách có thể làm hỏng da, dẫn đến lão hóa sớm. Chương Tử Di luôn thực hiện một bước quan trọng sau khi rửa mặt là đắp khăn nóng hoặc xông hơi mặt bằng nước nóng. Với cô, bước bổ sung này giúp tăng cường khả năng hấp thụ của da, cho phép các sản phẩm chăm sóc da thẩm thấu hiệu quả hơn.

Nhiều nữ minh tinh có bí quyết làm đẹp nằm ở các món canh và Chương Tử Di cũng không ngoại lệ. Nữ diễn viên từng chia sẻ trong thời gian quay phim "Ngọa hổ tàng long", đoàn làm phim thường chuẩn bị các món súp và giải thích tác dụng của chúng, khiến cô nhận thức được tầm quan trọng của súp đối với làn da. Chương Tử Di có thể nấu nhiều loại súp khác nhau, có lần để tham dự Liên hoan phim Cannes, cô chỉ uống một bát canh giá đỗ để duy trì vóc dáng.

Một bí quyết khác để duy trì sức khỏe của mỹ nhân châu Á là massage chân hàng tháng. Các huyệt đạo ở lòng bàn chân có thể phản ánh tình trạng sức khỏe và cũng có thể cải thiện thể chất. Nữ diễn viên chia sẻ rất thích massage chân, mỗi tháng đi ít nhất 1-2 lần để giảm mệt mỏi, thúc đẩy tuần hoàn máu, đồng thời đẩy nhanh việc loại bỏ phù nề và độc tố, giữ cho làn da và cơ thể luôn ở trạng thái khỏe mạnh.

Chương Tử Di sinh năm 1979, đóng phim từ 1996, gây tiếng vang với phim "Đường về nhà" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn xuất hiện trong "Thập diện mai phục", "Anh hùng"... của đạo diễn này. Ngoài ra, người đẹp cũng tham gia các phim Hollywood như "Hồi ức một geisha", "Giờ cao điểm 2". Năm 2023, cô kết thúc cuộc hôn nhân với Uông Phong sau 8 năm kết hôn.

Chương Tử Di xuất hiện tại một sự kiện năm 2024 tại Italy. Ảnh: Daniele Venturelli/WireImage

