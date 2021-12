Bom tấn Marvel 'cứu' rạp phim TP HCM

"Eternals" là bom tấn đầu tiên lấp đầy các rạp tại TP HCM sau khi mở cửa trở lại, cứu phòng vé khỏi ảm đạm.

Theo đại diện Galaxy - đơn vị phát hành, Eternals: Chủng tộc bất tử thu về bảy tỷ đồng trong ba ngày công chiếu tại TP HCM và một số tỉnh thành. Phim gấp đôi doanh thu ba ngày đầu của Shang-chi: Huyền thoại thập luân (hơn 3 tỷ đồng) - một phim Marvel khác khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 26/11, thậm chí cao hơn tổng doanh thu Shang-chi đến hiện tại (6,3 tỷ đồng).

Trong bảng xếp hạng của Box Office Việt Nam - đơn vị khảo sát phòng vé độc lập, từ ngày 3 đến 6/12, doanh thu Eternals gấp chín lần Shang-chi (836 triệu đồng), bỏ xa các phim khác như The Medium (Âm hồn nhập xác) - 380 triệu đồng, Hố sâu tử thần (The devil below) - gần 270 triệu đồng, The Suicide Squad - 182 triệu đồng...

Binz (giữa) và các thí sinh Rap Việt mùa một xem "Eternals" tại TP HCM hôm 2/12. Ảnh: Lương Hoàng

Eternals cũng đạt tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu cao nhất kể từ khi rạp phim tại TP HCM mở cửa hôm 19/11. Trước đó, phòng vé ảm đạm nhiều ngày liền. Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung của CGV - cho hay doanh thu rạp chiếu phim đạt 30-35% so với trước dịch, nằm trong dự đoán của doanh nghiệp vì rạp cần thời gian khôi phục thói quen mua vé xem phim của khán giả. Đại diện rạp kỳ vọng tháng 12, nhiều phim mới phát hành, tình hình dịch bệnh được kiểm soát hơn để khán giả yên tâm đến rạp.

Eternals lấy bối cảnh 5 năm sau sự kiện Endgame, khi nhóm Avengers giải cứu Trái đất khỏi cú búng tay của Thanos. Lúc này, nhân loại đối diện nguy cơ mới: Deviants - một chủng loài do các Celestial, đấng quyền năng của vũ trụ, tạo ra - thức tỉnh và quấy phá địa cầu. Nhóm Eternals - chủng tộc hùng mạnh do Arishem, một Celestial, phái xuống Trái đất từ 7.000 năm trước - tập hợp và truy lùng Deviants, giải cứu loài người.

Dự án có kinh phí 200 triệu USD gây chú ý bởi dàn diễn viên hùng hậu như tài tử Richard Madden, nữ diễn viên gốc Á Gemma Chan, minh tinh Angelina Jolie, Salma Hayek, Ma Dong Seok, Barry Keoghan...

Phim ghi điểm ở phần hình ảnh với pha cận chiến kịch tính. Tuy nhiên, phim chịu điểm trừ ở khâu kịch bản khi sa đà vào nhiều mạch truyện. Đạo diễn đôi lúc mắc lỗi diễn giải thông điệp, cài cắm triết lý qua lời thoại nhân vật.

Gemma Chan - vai Sersi (phải) và Richard Madden - vai Ikaris - thể hiện câu chuyện chính trong phim. Ảnh: Screenrant

Một số phim Việt ấn định lịch chiếu khi rạp TP HCM mở cửa, đối đầu nhiều tác phẩm Hollywood dịp cuối năm. Bẫy ngọt ngào - phim 18+ do Minh Hằng đồng sản xuất, Bảo Anh, Quốc Trường đóng chính - ra rạp ngày 31/12, cạnh tranh doanh thu với phim kinh dị Rừng thế mạng. Bóng đè (đạo diễn Lê Văn Kiệt) - tác phẩm thuộc thể loại tâm linh - ra rạp ngày 24/12. Các phim từng chiếu, như Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ, Lật mặt 5 của Lý Hải... cũng ra rạp trở lại nhằm nâng cao doanh thu.

