Harvey Weinstein lại bị kiện tội hiếp dâm

Harvey Weinstein - đang thụ án 23 năm tù vì tội hiếp dâm - lại bị tố cáo cưỡng hiếp bốn phụ nữ.

Theo Variety, đơn kiện ngày 28/5 ở tòa án Mỹ cho biết một trong bốn nạn nhân mới 17 tuổi khi bị Harvey cưỡng hiếp - tình tiết có thể tăng mức phạt. Cô quê ở Tennessee (Mỹ), khai đã bị ông trùm phim ảnh giam giữ, xâm hại, tấn công tình dục ở New York vào năm 1994. Tương tự nhiều vụ khác, Harvey dụ nạn nhân đến phòng khách sạn, hứa hẹn về tương lai, xâm hại và yêu cầu nạn nhân im lặng để đổi lấy sự nghiệp.

Harvey Weinstein tại phiên tòa hôm 11/3. Ảnh: Reuters.

Một người khác - hiện 70 tuổi - nói bị Harvey tấn công năm 1984 ở LHP Cannes (Pháp). Lúc đó, bà 34 tuổi và đang muốn theo đuổi ngành phim tài liệu. Một phụ nữ 38 tuổi nói bị hiếp dâm năm 2008 ở Manhattan (Mỹ). Người cuối cùng đến từ Hungary, khai bị buộc quan hệ tình dục với Harvey năm 2013 ở Venice (Italy).

Cũng theo đơn kiện, Bob Weinstein - em trai Harvey - bị tố cáo biết nhưng làm ngơ với hành vi của anh mình. Ông là nhà sản xuất nổi tiếng, từng làm việc với Harvey nhiều năm ở hãng Miramax và The Weinstein Company.

Harvey Weinstein bị phản ứng ở quán bar Harvey Weinstein bị một phụ nữ phản đối ở quán bar năm 2019. Video: NBC, Instagram.

Tháng 3, Harvey Weinstein bị kết án 23 năm tù do hiếp dâm nạn nhân Jessica Mann và có hành vi tình dục hình sự cấp độ một với Miriam Haley. Từ cuối năm 2017, hơn 80 phụ nữ nói từng bị Harvey Weinstein quấy rối tình dục. Vì scandal, nhà sản xuất phim danh tiếng bị vợ bỏ, công ty phá sản, bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ. Sự việc khởi động phong trào Me Too ở Hollywood, sau đó lan rộng ra toàn cầu.

Ân Nguyễn