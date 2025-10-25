Bom lượn Nga lần đầu tập kích tỉnh miền nam Ukraine

Quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga lần đầu tập kích tỉnh Odessa bằng bom lượn dẫn đường, nhấn mạnh đây là mối đe dọa nghiêm trọng.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 24/10 phát báo động không kích, cho biết một quả bom dẫn đường của Nga đang hướng tới thành phố Pivdenne thuộc tỉnh Odessa, miền nam nước này, trước khi nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực.

Oleg Kiper, lãnh đạo cơ quan quân sự Odessa, sau đó xác nhận đây là lần đầu tỉnh này hứng bom lượn Nga. Ông nhấn mạnh đây là "mối đe dọa mới, đầy nghiêm trọng" đối với tỉnh Odessa và kêu gọi người dân không phớt lờ báo động phòng không.

Bom lượn FAB-500T treo dưới cánh tiêm kích bom Su-34 trong ảnh đăng hôm 23/10. Ảnh: War Zone

Giới chức Ukraine không đề cập mục tiêu bị tập kích và thiệt hại liên quan, nhưng nhận định quân đội Nga đã sử dụng phiên bản bom lượn trang bị Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) và động cơ phản lực để tăng đáng kể tầm bay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Nga và được chuyên trang quân sự Mỹ War Zone chia sẻ hôm 23/10 cho thấy các quả bom FAB-500T mang bộ dẫn đường UMPK nâng cấp được treo dưới cánh tiêm kích bom Su-34 Nga ở địa điểm không được tiết lộ.

Mẫu UMPK này có thiết kế thuôn gọn và tăng đáng kể tính năng khí động học so với nguyên bản, trong khi phần đuôi bom cũng được kéo dài.

Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, hôm 20/10 cho biết Nga đã nâng cấp bộ dẫn đường UMPK và gắn động cơ phản lực để tăng tầm bay của bom lượn lên khoảng 200 km. Theo ông, loại vũ khí này đã thử nghiệm chiến đấu trong tháng 9-10 và đã bước vào quá trình sản xuất hàng loạt.

"Đòn tập kích đầu tiên dùng bom UMPK kiểu mới đã nhằm vào thành phố Dnipro, thủ phủ tỉnh Dnipropetrovsk. Chúng tôi đang chứng kiến loại bom này tấn công nhiều thành phố khác", quan chức Ukraine nói.

Để so sánh, các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 160 km với đạn PAC-2 đời cũ, trong khi phiên bản PAC-3 MSE hiện đại nhất được cải thiện độ chính xác nhưng tầm bắn giảm xuống còn 120 km.

Phiên bản UMPK mới sẽ cho phép tiêm kích bom Su-34 Nga tập kích những mục tiêu nằm cách xa tiền tuyến, cũng như thả bom từ khu vực an toàn và ngoài tầm đánh chặn của phòng không Ukraine. Quan chức tình báo Ukraine thêm rằng phiên bản này còn được cải thiện năng lực kháng nhiễu để đối phó những biện pháp tác chiến điện tử, tăng độ chính xác cho đòn đánh.

"Nếu tầm bay 200 km được xác thực, mẫu bom UMPK trang bị động cơ sẽ trở thành mối nguy hiểm không nhỏ với Ukraine, đánh dấu bước nhảy vọt ấn tượng về năng lực so với những phiên bản trước đó. Có thể so sánh nó với tên lửa hành trình chiến thuật", biên tập viên Thomas Newdick của War Zone nhận xét.

Binh sĩ hủy nổ nguyên mẫu bom lượn mới Binh sĩ hủy nổ bom lượn UMPK của Nga trong video đăng ngày 20/10. Video: X/JohnH105

UMPK gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao.

Nga đã trang bị UMPK cho các dòng bom có khối lượng 250-3.000 kg. Mẫu bom UMPK nguyên bản có thể đạt tầm bay 60-70 km nếu thả ở điều kiện tối ưu, trong khi phiên bản tăng tầm UMPK-PD tham chiến từ tháng 6 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 95 km.

Không quân Ukraine từng thừa nhận bom lượn UMPK là một trong những "vũ khí không thể đánh chặn".

