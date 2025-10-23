Bơi xuồng trong nhà ở đợt lũ lớn nhất thập kỷ tại Đồng Tháp Mười

Bà Đặng Thị Ba, 75 tuổi, ở ấp Láng Sen - một trong những ấp ngập nặng nhất xã Vĩnh Châu - ngồi trên xuồng, trước hiên nhà phụ con gái đan giỏ bằng lục bình vì xung quanh đã bị ngập hết.
Căn nhà bà Ba cất 10 năm trước, thời điểm đó chủ nhà đã đắp nền nhà cao hơn mặt đường để đề phòng ngập lũ. Tuy nhiên, lũ năm nay dâng cao khiến căn nhà bị ngập sâu từ 20 đến 50 cm.
Cạnh nhà bà Ba, hai tuần nay gia đình ông Nguyễn Văn Đông, 52 tuổi, phải bì bõm trong căn nhà bị ngập nước 30 đến 50 cm. Chủ nhà phải dùng cây tràm làm cầu tạm để đi lại cho khỏi ướt chân.
Khu vực phòng khách của gia đình ông Đông bị ngập sâu nhất, các đồ điện tử như tủ lạnh, máy ổn áp phải kê cao để khỏi bị chập điện. Việc di chuyển trong nhà cũng phải dùng xuồng.
Khu bếp của vợ chồng ông Đông được kê mảnh gỗ cho khỏi ướt, nhưng khá bất tiện nên thường lội nước.
"Lội nước hơn nửa tháng nay chân bị lở hết rồi, mong lũ rút sớm", chủ nhà nói.
Cách đó gần 10 km, ông Nguyễn Văn Út, 44 tuổi, ở ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu cũng tranh thủ dùng ván đóng lối đi tạm trong căn nhà bị ngập lũ.
Trước đó, đồ đạc trong nhà đã được ông Út dùng gạch để kê kích tạm, nhưng mực nước mỗi ngày một càng cao. "Tôi phải tận dụng các tấm gỗ tạp đóng gác, kê cao hơn mực nước khoảng 1 đến 2 tấc (10-20 cm) để trừ hao", chủ nhà nói.
Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Huynh, 53 tuổi dùng tấm bạt nhựa che chắn phía sau nhà nhằm ngăn nước lũ.
"Mực nước dưới ruộng ngập sâu khoảng hơn 2 mét như biển nên mỗi lần mưa to gió lớn là sóng đánh nước tràn vào nhà rất nhanh", ông Huynh nói.
Lũ cao khiến việc đến trường của học sinh gặp khó. Chiều 22/10, anh Lê Lâm Thiện, 35 tuổi, ở ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, phải dùng vỏ lãi đón con và ba cháu tan học. Nhà cách trường chỉ 2 km, song năm nay lũ lớn, chính quyền cho xáng đắp cao tuyến đê – tuyến đường bộ duy nhất – để bảo vệ lúa, khiến người dân phải di chuyển bằng xuồng.
“Mỗi ngày tôi chạy xuồng bốn lượt đưa rước con, chẳng còn thời gian làm việc khác”, anh Thiện nói.
Căn nhà mồ bị ngập nền, nằm chơ vơ giữa cánh đồng ngập nước hơn 2 m.
Theo các chuyên gia, lũ năm nay chỉ thấp hơn các năm 2000 và 2011 từ 0,5 đến gần một mét. Dự báo những ngày tới, lũ tiếp tục đổ về, đạt đỉnh trên 2,8 m vào cuối tuần này.
