Bơi xuồng trong nhà ở đợt lũ lớn nhất thập kỷ tại Đồng Tháp Mười

Bà Đặng Thị Ba, 75 tuổi, ở ấp Láng Sen - một trong những ấp ngập nặng nhất xã Vĩnh Châu - ngồi trên xuồng, trước hiên nhà phụ con gái đan giỏ bằng lục bình vì xung quanh đã bị ngập hết.

Căn nhà bà Ba cất 10 năm trước, thời điểm đó chủ nhà đã đắp nền nhà cao hơn mặt đường để đề phòng ngập lũ. Tuy nhiên, lũ năm nay dâng cao khiến căn nhà bị ngập sâu từ 20 đến 50 cm.