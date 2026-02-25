Bodo/Glimt và sự trỗi dậy của CLB 'gia đình'

Câu chuyện cổ tích của Bodo/Glimt tại Champions League tiếp tục khi họ loại á quân mùa trước Inter Milan ở vòng play-off, tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 gây chấn động khắp châu Âu, khi thầy trò Kjetil Knutsen giành quyền vào vòng 1/8 Champions League ngay trong mùa ra mắt. Thành tích này đến chỉ một mùa sau khi Bodo/Glimt trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên vào bán kết cup châu Âu, tại Europa League mùa trước.

Bodo/Glimt, đội còn chơi ở giải hạng hai Na Uy năm 2017, nằm ở cực Bắc nhất của châu Âu từng dự Champions League. Họ đến từ thị trấn Bodo, cách Oslo 16 giờ lái xe về phía Bắc, nằm sát Vòng Bắc Cực, với dân số chỉ 55.000 người. Nếu toàn bộ thị trấn này đến sân San Siro của Inter, khán đài vẫn còn thừa chỗ trống. Ngân sách của họ cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với các ông lớn châu Âu.

Chiến tích hôm 24/2 càng đáng nể, khi Bodo/Glimt đang trong giai đoạn nghỉ giữa mùa. Giải VĐQG Na Uy (Eliteserien) kết thúc ngày 30/11/2025 và chỉ trở lại vào giữa tháng 3. Nhưng trong quãng thời gian đó, họ đã đánh bại Man City, Atletico Madrid và loại Inter - đội đang dẫn đầu Serie A - bằng chiến thắng ở cả sân nhà lẫn sân khách. Từ chỗ chỉ được siêu máy tính Opta đánh giá có 0,3% cơ hội vào vòng 1/8 trước giai đoạn then chốt, Bodo/Glimt giờ là một trong 16 đội mạnh nhất giải.

Sân nhà Aspmyra Stadion có sức chứa 9.000 chỗ cùng mặt cỏ nhân tạo, được ví von là "Địa ngục băng giá" bởi vị trí địa lý khắc nghiệt. Sau khi thắng 3-1 tại đây, Bodo/Glimt đến sân Inter với lợi thế hai bàn. Tại đây, họ chịu áp lực lớn trước khi Jens Petter Hauge trừng phạt sai lầm của Manuel Akanji, rồi Hakon Evjen ghi thêm bàn thứ hai bằng pha phản công xuất sắc. Dù Alessandro Bastoni gỡ lại một bàn, Bodo/Glimt vẫn đi tiếp chiến thắng chung cuộc 5-2 thuyết phục.

Lần đầu tiên kể từ mùa 1987-1988, một CLB Na Uy thắng một cặp đấu loại trực tiếp ở Cup C1/Champions League. Bodo/Glimt cũng trở thành đội đầu tiên ngoài năm giải VĐQG hàng đầu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp) thắng bốn trận liên tiếp trước các đội thuộc "Big Five" kể từ Ajax của Johan Cruyff mùa 1971-1972, mùa giải mà Ajax sau đó vô địch Cup C1.

HLV Kjetil Knutsen nói sau trận: "Bạn có tin được không? Một đội bóng từ thị trấn nhỏ phía Bắc đã tạo ra kết quả này. Thật không thể tin nổi".

Ông Knutsen được xem như người có vai trò quan trọng nhất trong thành công hiện tại của đội bóng Scandinavia. Khi lên hạng năm 2018, HLV Aasmund Bjorkan đột ngột rời đi, Knutsen từ vị trí trợ lý HLV được bổ nhiệm làm thuyền trưởng. Ông tiến hành cuộc cách mạng lối chơi ở Bodo/Glimt, từ bỏ phong cách phòng ngự phản công quen thuộc. Knutson muốn CLB chơi tấn công, đẩy cao khối đội hình và tích cực pressing.

Để làm được điều đó, Knutsen đưa các cầu thủ vào những buổi tập khốc liệt, vừa rèn tính kỷ luật vừa tạo dựng nền tảng thể lực, sẵn sàng cho phong cách dữ dội và tràn đầy năng lượng. Sự thay đổi nào cũng cần thời gian và niềm tin từ mọi phía.

"Bodo/Glimt không có ông chủ quyền lực, cũng không có áp lực phải bắt buộc thành công", Giám đốc thể thao Havard Sakariassen nói về giai đoạn Knutsen cải tổ CLB. "Chúng tôi tôn trọng Knutsen và nhìn thấy những tích cực của sự thay đổi. Vậy nên, một khi ông ấy quyết định đó là cách đội bóng sẽ chơi, tất cả sẽ ủng hộ ông ấy".

Môi trường đoàn kết, đặt tập thể lên trên hết được xem là chìa khóa thành công. Sự tin tưởng vào người thuyền trưởng được đền đáp. Bodo/Glimt trở thành thế lực ở Na Uy, rồi là khách quen ở các cup châu Âu. Knutsen được nhiều CLB lớn săn đón nhưng từ chối để ở lại, và gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

"Với tôi, con người là quan trọng nhất," ông nói. "Niềm vui chiến thắng cùng nhau mới là điều ý nghĩa. Phải có môi trường nơi mọi người quan tâm lẫn nhau, và chúng tôi đã tạo ra điều đó".

Jens Petter Hauge, tiền đạo số một của đội tại Champions League mùa này với sáu bàn, là ví dụ tiêu biểu. Anh từng rời CLB để gia nhập AC Milan năm 2020, sau đó chơi cho Frankfurt và Gent, nhưng cuối cùng nhận ra quê nhà là nơi phù hợp nhất. Hauge đang trở thành tiền đạo nổi bật ở giải năm nay khi sút tung lưới cả Tottenham, Inter Milan, Dortmund và Man City. Phong độ chói sáng giúp Hauge thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn tại châu Âu dù mùa giải chưa khép lại.

Hauge mừng bàn mở tỷ số ở trận thắng Inter tại lượt về vòng play-off Champions League tối 24/2, trên sân Giuseppe Meazza, Milan, Italy. Ảnh: Reuters

Một nhân vật đặc biệt khác là Bjorn Mannsverk, cựu phi công chiến đấu trở thành chuyên gia tâm lý. Ông đến CLB năm 2017 khi đội còn ở hạng hai và thay đổi tư duy bằng thiền định, tập trung vào quá trình thay vì kết quả.

"Chuyện này giống như phép màu", Mannsverk nói. "Từ hạng hai năm 2017 đến Champions League. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu có tâm lý vững vàng và làm việc chăm chỉ lâu dài".

Bodo/Glimt vô địch Na Uy lần đầu năm 2020, sau đó lặp lại vào 2021, 2023 và 2024. Nhưng chính đấu trường châu Âu mới đưa họ ra ánh sáng toàn cầu. Năm 2021, họ gây sốc khi thắng AS Roma của Jose Mourinho 6-1 tại Europa Conference League. Bodo/Glimt là đội đầu tiên ghi sáu bàn vào lưới một hàng thủ do Mourinho dẫn dắt.

Mùa trước, họ tiếp tục gây ấn tượng ở Europa League khi đánh bại Twente, Olympiacos và Lazio trên sân nhà trước khi thua Tottenham ở bán kết.

Ở Champions League mùa này, Bodo/Glimt khởi đầu không suôn sẻ khi họ không thắng sau sáu trận đầu. Nhưng họ bất ngờ đánh bại Man City của Pep Guardiola vào tháng 1/2026. Hai tuần sau, đại diện Na Uy thắng ngược Atletico 2-1 ngay tại Tây Ban Nha để vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục viết nên lịch sử bằng việc loại Inter. Ở vòng 1/8, Bodo/Glimt sẽ gặp lại Man City hoặc Sporting.

Bodo/Glimt không có ngôi sao. Họ thậm chí cũng chỉ có bốn cầu nước ngoài ở Champions League. Không kể thủ môn người Nga Nikita Haikin, ba người kia đều mang quốc tịch Đan Mạch thuộc Scandinavia. Phần lớn các cầu thủ được chiêu mộ với chi phí rất thấp, thậm chí theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thủ môn Nikita Haikin gia nhập CLB theo dạng miễn phí, tương tự là các trường hợp của Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Sondre Brunstad Fet và Fredrik Bjorkan. Hai cầu thủ có phí chuyển nhượng đắt nhất trong đội hình xuất phát là Patrick Berg và Jens Petter Hauge, chưa đến 5 triệu USD.

Trước đó, Bodo/Glimt từng bán những cầu thủ này với giá cao hơn, sau đó đưa họ trở lại với mức phí thấp hơn. Đây là minh chứng cho chiến lược chuyển nhượng linh hoạt và khả năng tối ưu nguồn lực tài chính của CLB. Không cần ngân sách khổng lồ, đội bóng Na Uy vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Việc tập hợp các cầu thủ địa phương củng cố bản sắc của Bodo/Glimt. Đó là một CLB gia đình, của tất cả những người dân thuộc thị trấn ven biển cách Bắc Cực chỉ 120 km.

Đội trưởng Patrick Berg là cháu của Runar Berg, người từng có 14 năm gắn bó với Bodo/Glimt trước khi giải nghệ tại đây vào năm 2010. Cha của Runar Berg, ông Harald Berg cũng từng chơi cho CLB này. 15 năm trước, CLB đang trên bờ vực phá sản. Không muốn điều tồi tệ xảy ra, Runar Berg phát động chiến dịch quyên góp.

Patrick Berg (vàng) trong trận lượt về vòng play-off Champions League tối 24/2, trên sân Giuseppe Meazza, Milan, Italy. Ảnh: Reuters

"Một người không quen đã ném cho tôi 20 USD và nói, hãy mang đi và cứu lấy CLB", Runar Berg nhớ lại. "Sau đó, từ những người bán xúc xích, xổ số cũng chung tay. Một công ty còn ủng hộ mẻ cá tuyết để chúng tôi tổ chức tiệc tối, bán vé lấy tiền. Chúng tôi cũng tạo nên một buổi hòa nhạc thu về số tiền ước tính 175.000 USD".

Nhờ nỗ lực của những người dân địa phương, Bodo/Glimt được cứu. Để rồi giờ đây, đội bóng đang ở trong thời kỳ rực rỡ nhất lịch sử. Dù vậy, những người ở Bodo/Glimt luôn giữ được đôi chân trên mặt đất.

Trong căng tin sân Aspmyra Stadion, những danh thủ của Bodo/Glimt như Runar Berg vẫn giữ thói quen ghé uống cà phê hằng ngày. Các học trò của Knutsen khi đến đây đều chủ động chào hỏi thế hệ đàn anh, nhưng không bao giờ nhận lại những lời khen ngợi có cánh, kể cả sau các chiến thắng vang dội.

"Dù họ vừa làm nên những điều phi thường, chúng tôi vẫn cư xử với họ như mọi ngày", Jacob Klette, người từng đá 400 trận cho Bodo/Glimt trong thập niên 1960, nói về các hậu bối. Với những người đã dành cả đời gắn bó cùng CLB, đội bóng này trưởng thành từ con số 0, và chính lòng tự hào cùng ý chí của người dân miền Bắc Na Uy đã trở thành nền tảng cho thành công. Dẫu đã tiến những bước dài, họ vẫn đủ khiêm nhường để tiếp tục hướng đến các cột mốc lớn lao phía trước.

Bodo/Glimt được thành lập năm 1916 với tên gọi FK Glimt, mang ý nghĩa là "tia sáng" hay "ánh chớp". Đến năm 1948, để tránh nhầm lẫn với một CLB khác cũng mang tên Glimt ở vùng Trondelag, đội bổ sung tên thành phố Bodo vào phía trước, thành FK Bodo-Glimt. Dấu gạch nối (-) dễ gây nhầm lẫn về mặt trình bày, khiến tên CLB có thể bị hiểu như hai đội khác nhau. Vì thế, từ những năm 1980, đội chuyển sang dùng dấu gạch chéo (/) để phân biệt rõ ràng hơn trong in ấn. Dù vậy, người hâm mộ vẫn quen gọi đội bóng bằng cái tên ngắn gọn: "Glimt".

Vy Anh