Bọc màng thực phẩm khi quay trong lò vi sóng có an toàn?

Màng bọc thực phẩm quay trong lò vi sóng có thể khiến các hạt nhựa và hóa chất "di cư" trực tiếp vào bữa ăn, ảnh hưởng đến hệ nội tiết và chuyển hóa.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), màng bọc thực phẩm chỉ an toàn trong lò vi sóng khi trên bao bì có nhãn "Microwave-safe" (An toàn với lò vi sóng). Dưới đây là những phân tích kỹ thuật từ các chuyên gia:

Nguy cơ từ sự "di cư" hóa chất

Chuyên gia Melissa Vaccaro giải thích rằng màng bọc được thiết kế để chịu được hơi nước, nhưng nếu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nóng, nhiệt độ sẽ tăng vọt vượt ngưỡng chịu đựng của nhựa.

Tiến sĩ Po-Yen Chen phân tích thêm rằng quá trình di cư hóa chất dễ xảy ra nhất khi màng bọc chạm vào thực phẩm, đặc biệt là với các món nhiều dầu mỡ (vốn có xu hướng nóng lên rất nhanh trên bề mặt). Màng bọc có thể bị mềm, biến dạng tại các "điểm nóng" trong lò vi sóng, làm tăng khả năng chuyển giao vi nhựa vào đồ ăn.

Quá trình di cư hóa chất dễ xảy ra nhất khi màng bọc chạm vào thực phẩm. Ảnh minh họa: Huffpost

Màng bọc hiện đại có thực sự an toàn?

Dù hầu hết màng bọc thực phẩm hiện nay đã loại bỏ Phthalates (một chất gây rối loạn nội tiết), nhưng chuyên gia Laurie Beyranevand lưu ý rằng chúng thường được thay thế bằng các chất có cấu trúc hóa học tương tự. Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, các chất này vẫn có thể gây ra những lo ngại về sức khỏe lâu dài.

"Dù mức độ phơi nhiễm từ một lần sử dụng là thấp, nhưng việc tích tụ qua thói quen hằng ngày là điều cần tránh", tiến sĩ Chen cảnh báo.

Quy tắc "vàng" để hâm nóng thực phẩm an toàn

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, các chuyên gia khuyến nghị lộ trình thay đổi thói quen như sau:

- Ưu tiên đồ thủy tinh hoặc gốm sứ: Cách tốt nhất là hâm nóng thức ăn trong bát đĩa bằng thủy tinh hoặc gốm sứ có nhãn an toàn. Tuyệt đối không hâm nóng thực phẩm trong hộp đựng mang về từ nhà hàng hoặc màng bọc nilon không rõ nguồn gốc.

- Sử dụng vật liệu che phủ thay thế: Thay vì dùng màng bọc nhựa, hãy dùng nắp đậy chuyên dụng cho lò vi sóng, khăn giấy (loại dùng cho thực phẩm) hoặc giấy nến (wax paper).

- Nếu vẫn dùng màng bọc nhựa, hãy nhớ:

Chỉ dùng loại có nhãn "Microwave-safe".

Không để màng bọc chạm vào thức ăn: Hãy bọc cao hơn bề mặt thực phẩm để tạo một khoảng trống không khí.

Tạo lỗ thông hơi: Luôn chừa một khe nhỏ hoặc đâm lỗ để hơi nước thoát ra, tránh áp suất làm nóng chảy màng bọc.

Việc hâm nóng nhanh trong 30 giây có thể ít rủi ro, nhưng với các món cần nấu lâu hoặc nhiệt độ cao, hãy nói "không" với nhựa. Sự thay đổi nhỏ từ màng bọc nilon sang một chiếc đĩa sứ đậy phía trên sẽ giúp bạn yên tâm hơn về sự an toàn của bữa ăn.

Mỹ Ý (Theo Eating Well)