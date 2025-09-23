Bố Yamal: 'Con tôi sẽ đoạt Quả Bóng Vàng năm sau'

PhápMounir Nasraoui tự tin con trai Lamine Yamal sẽ chinh phục Quả Bóng Vàng 2026, sau khi về nhì cuộc đua năm nay.

Yamal đưa 20 thành viên gia đình và bạn bè, gồm bố Nasraoui, tới dự lễ trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris tối 22/9. Tiền vệ Tây Ban Nha sẵn sàng mở tiệc tại Pháp nếu đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Nhưng anh chỉ nhận Quả Bóng Bạc, xếp sau Ousmane Dembele.

Lamine Yamal chụp ảnh cùng gia đình, với bố Mounir Nasraoui bên phải, trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 của France Football tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp ngày 22/9/2025. Ảnh: AFP

Nasraoui tỏ rõ sự thất vọng sau khi chứng kiến con trai thua cuộc. "Năm sau giải thưởng sẽ là của chúng tôi", ông nói với COPE trên thảm đỏ.

Trong cuộc phỏng vấn khác, Nasraoui thậm chí phát biểu gay gắt hơn: "Tôi nghĩ đây không hẳn là một vụ cướp, nhưng chắc chắn là tổn thương tinh thần lớn nhất mà một con người có thể trải qua".

Tại lễ trao giải, Yamal vẫn giữ sự điềm tĩnh và thậm chí ôm Dembele để chúc mừng. Ngôi sao 18 tuổi cũng không ra về tay trắng khi lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới.

Yamal chúc mừng Dembele Yamal bắt tay và ôm chúc mừng Dembele.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ bảo vệ thành công danh hiệu Kopa. Yamal đã phá vỡ chu kỳ "mỗi năm một chủ nhân" từ khi giải thưởng được France Football trao lần đầu năm 2018. Anh cũng nối dài sự thống trị của Barca ở hạng mục này, khi giành 4 giải qua 7 lần tổ chức, với Pedri (2021), Gavi (2022) và Yamal (2024, 2025).

"Cảm ơn France Football vì phần thưởng này", Yamal phát biểu trên sân khấu khi nhận giải. "Tôi rất tự hào được trở lại đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Barca, đội tuyển Tây Ban Nha và gia đình. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được nhiều hơn nữa".

Lamine Yamal phát biểu khi nhận Kopa Trophy. Ảnh: Reuters

Mùa trước, Yamal ghi 18 bàn và có 21 kiến tạo qua 55 trận cho Barca, góp công lớn giúp đội đoạt cú ăn ba quốc nội - La Liga, Cup Nhà vua, Siêu Cup Tây Ban Nha. Cầu thủ sinh năm 2007 cũng tỏa sáng cùng tuyển Tây Ban Nha, giúp đội lọt vào chung kết Nations League.

Trên phương diện cá nhân, ngoài giải Kopa, Yamal còn giành giải Cậu Bé Vàng (Golden Boy), Laureus Breakthrough of the Year (giải cho VĐV hoặc đội thể thao đã có bước đột phá nổi bật nhất trong năm) và có tên trong đội hình tiêu biểu FIFPRO World XI.

Hồng Duy tổng hợp