WHO khuyến cáo ngừng dùng sữa ByHeart do nguy cơ ngộ độc botulinum

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đề nghị người dân dừng ngay việc sử dụng sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau khi Mỹ ghi nhận hàng chục trẻ sơ sinh ngộ độc botulinum liên quan sản phẩm này.

Cảnh báo được đưa ra hôm 20/11 trong bối cảnh Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) xác nhận 31 trường hợp trẻ sơ sinh nghi ngờ hoặc đã nhiễm độc tố botulinum tính đến ngày hôm qua. Tại Việt Nam, loại sữa này được cấp phép và bán trên một số sàn thương mại điện tử. Bộ Y tế Việt Nam chưa đưa ra ý kiến về sự việc.

WHO khuyến cáo các phụ huynh đã mua sản phẩm này cần ngừng sử dụng lập tức. Nếu trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời vệ sinh kỹ các vật dụng, bề mặt tiếp xúc với sữa bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. Ảnh WHO cung cấp

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty ByHeart Inc. thu hồi hai lô sản phẩm Whole Nutrition Infant Formula (số lô 206VABP/251261P2 và 206VABP/251131P2). FDA đang điều tra nguồn lây nhiễm khuẩn và rà soát liệu các dòng sản phẩm khác có bị ảnh hưởng hay không. Tại thị trường Mỹ, sữa ByHeart chiếm khoảng 1% doanh số, bán rộng rãi trực tuyến và tại các chuỗi bán lẻ lớn. Hiện nhà sản xuất chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh, xâm nhập cơ thể qua thực phẩm, vết thương hở hoặc sữa công thức nhiễm khuẩn. Độc tố này gắn chặt vào dây thần kinh, gây liệt cơ toàn thân. Triệu chứng điển hình ở trẻ sơ sinh gồm bú kém, táo bón, khóc yếu, sụp mí mắt, không thể nâng đầu, cơ thể mềm nhũn, đặc biệt là vùng tay, chân và nửa người trên. Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng liệt cơ hô hấp có thể dẫn đến tử vong.

Hệ tiêu hóa của trẻ dưới 12 tháng tuổi, nhất là 6 tháng đầu đời chưa hoàn thiện hệ vi khuẩn có lợi để ức chế hại khuẩn. Nếu trẻ dùng sữa ngoài hoặc ăn dặm trong điều kiện môi trường kém vệ sinh, bào tử vi khuẩn lẫn trong bụi, chai lọ bẩn sẽ xâm nhập đường ruột, phát triển và sinh độc tố. Việt Nam từng ghi nhận trẻ nhũ nhi ngộ độc botulinum phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với tình trạng liệt, dễ nhầm lẫn với viêm não.

Lê Nga