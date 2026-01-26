Bộ Y tế yêu cầu ngăn chặn lô sữa Aptamil nhiễm độc

Dù chưa cấp phép cho lô sữa Aptamil nhiễm độc bị thu hồi tại Anh, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị rà soát và khuyến cáo người dân tránh sử dụng.

Trong công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm đề nghị đơn vị này phối hợp thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng trực tuyến nhằm ngăn chặn việc kinh doanh lô sữa Aptamil nêu trên. Các sàn thương mại điện tử cần gỡ bỏ ngay thông tin sản phẩm vi phạm, đồng thời xử lý các gian hàng, nhà phân phối liên quan theo quy định.

Danone Anh thông báo thu hồi sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800 gram trên website hôm 24/1. Ảnh: Aptamil

Chỉ đạo này nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ sau khi Tập đoàn Danone thông báo thu hồi tự nguyện lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula (loại hộp 800g, hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026) tại thị trường Anh hôm 24/1. Nhà sản xuất phát hiện sản phẩm nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), độc tố cereulide có đặc tính chịu nhiệt cao, không bị phân hủy qua quá trình đun nấu thông thường hay khi pha sữa theo hướng dẫn. Trẻ nhỏ sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn có thể nôn mửa và đau thắt dạ dày nhanh chóng. Ông Darren Whitby, Trưởng bộ phận Xử lý sự cố tại FSA khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ dùng sản phẩm thuộc diện cảnh báo và cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường.

Về phía cơ quan quản lý trong nước, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho lô sữa Aptamil First Infant Formula này. Tuy nhiên, để kiểm soát rủi ro từ nguồn hàng xách tay hoặc nhập khẩu không chính thức, Cục yêu cầu Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát trên thị trường.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm liên quan, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu ngừng tiêu thụ và thu hồi ngay lập tức. Các đơn vị phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập, đã bán, lượng tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý. Ngành y tế địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng nhận biết, tránh sử dụng các hộp sữa nằm trong diện cảnh báo.

Trước đó, Nestlé tiến hành thu hồi khẩn cấp nhiều lô sữa công thức bao gồm nhãn hiệu SMA và NAN Optipro trên phạm vi toàn cầu vào đầu tháng 1/2026, sau khi phát hiện nguy cơ nhiễm độc tố cereulide từ vi khuẩn Bacillus cereus. Nguồn nhiễm khuẩn được xác định xuất phát từ nguyên liệu dầu axit arachidonic (ARA) do một nhà cung cấp bên ngoài bị ô nhiễm trước khi đưa vào sản xuất.

Các chuyên gia y tế cảnh báo độc tố cereulide rất nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ vì không bị phá hủy bởi nhiệt, có thể gây suy gan và ngộ độc cấp tính. Hiện cơ quan quản lý thực phẩm tại nhiều quốc gia giám sát chặt chẽ, yêu cầu thu hồi hàng chục lô sữa nghi vấn nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Lê Nga