Anh thu hồi lô sữa Aptamil do lo ngại độc tố

Tập đoàn thực phẩm Danone thu hồi một lô sữa bột trẻ em Aptamil tại Anh do phát hiện "dư lượng độc tố cereulide ở mức thấp".

Thông tin trên đưa ra trong thông báo của Danone hôm 24/1. Theo hãng này, sản phẩm bị ảnh hưởng là loại Aptamil First Infant Formula, trọng lượng 800 gram, số lô 31/10/2026, hạn sử dụng trước 31/10/2016 và được bán vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 7/2025. Các lô hàng khác không nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) ngay sau đó cũng phát đi cảnh báo khẩn cấp. Ông Darren Whitby, Trưởng bộ phận Xử lý sự cố và Phục hồi tại FSA, khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi. "Nếu đã lỡ cho trẻ dùng sản phẩm này và có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của trẻ, phụ huynh nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia y tế hoặc liên hệ với đường dây nóng của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS 111)", ông Whitby nhấn mạnh.

Danone Anh thông báo thu hồi sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800 gram trên website hôm 24/1. Ảnh: Aptamil

Theo FSA, cereulide là một loại độc tố được sản sinh bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus. Loại độc tố này có đặc tính chịu nhiệt cao, khiến chúng khó có thể bị vô hiệu hóa hay tiêu hủy thông qua quá trình đun nấu thông thường hoặc ngay cả khi pha sữa theo đúng hướng dẫn của NHS. Nếu trẻ ăn phải, các triệu chứng có thể khởi phát nhanh chóng gồm nôn mửa và đau thắt dạ dày.

Theo điều tra ban đầu, dầu ARA, một thành phần được sản xuất tại Trung Quốc, đã bị nhiễm độc tố cereulide. Thành phần này sau đó được thêm vào bột nền (base powder) dùng để sản xuất sữa. Trong thông báo báo chí hôm 23/1, đại diện Danone khẳng định tập đoàn "không bao giờ thỏa hiệp về an toàn thực phẩm". "Dựa trên tình hình hiện tại của ngành, một số cơ quan an toàn thực phẩm địa phương đang cập nhật các hướng dẫn của họ. Đây là đợt thu hồi có mục tiêu, chủ yếu tại châu Âu, chỉ áp dụng cho một số lượng rất hạn chế các lô sản phẩm cụ thể", thông cáo viết.

Sự việc trên tiếp nối chuỗi thu hồi sản phẩm hồi đầu tháng ở hơn 60 quốc gia trên thế giới của hãng thực phẩm và đồ uống Thụy Sĩ Nestlé vì nguy cơ nhiễm độc tố cereulide. Hãng khẳng định hiện chưa ghi nhận trường hợp trẻ bị bệnh liên quan đến các lô hàng này nhưng thực hiện việc thu hồi "vì sự cẩn trọng tối đa". Nestlé đang gấp rút chuyển sang các nhà cung cấp thay thế để khôi phục sản xuất và ổn định nguồn cung. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã yêu cầu dừng lưu thông các dòng sản phẩm Beba và Alfamino của Nestlé. Nestlé Việt Nam sau đó cũng chủ động rút 17 lô sữa công thức NAN nhập khẩu khỏi kệ hàng để phòng ngừa rủi ro y tế.

Bình Minh (Theo FSA, Danone)