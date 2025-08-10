Bộ Y tế yêu cầu giám sát dịch bệnh Chikungunya ngay tại cửa khẩu

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng giám sát dịch Chikungunya tại cửa khẩu, đặc biệt khu vực có người từ vùng dịch trở về.

Thông tin từ Bộ Y tế ngày 10/8 cho biết dịch bệnh Chikungunya đang tăng trên thế giới với nhiều đợt bùng phát lớn tại các đảo ở Ấn Độ Dương và lan rộng sang nhiều nước ở châu Phi, Nam Á, châu Âu.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus CHIKV, không lây trực tiếp từ người sang người mà qua muỗi Aedes - cùng loại muỗi vằn gây sốt xuất huyết. Muỗi truyền bệnh thường hoạt động vào ban ngày, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối.

Trong bối cảnh này, Bộ Y tế đề nghị nhà chức trách các tỉnh, thành phố tăng giám sát tại cửa khẩu và cộng đồng. Khi phát hiện ca nghi ngờ, cần lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm xác định kịp thời.

"Cần tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan, đồng thời giám sát muỗi truyền bệnh tại các khu vực cửa khẩu cũng như cộng đồng", công văn của Bộ nêu rõ. Các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh và phân cấp chuyên môn hợp lý để tránh quá tải.

Bộ cũng chỉ đạo kết hợp phòng chống Chikungunya với sốt xuất huyết thông qua các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy. Tất cả hộ gia đình tại vùng có dịch và nguy cơ cao cần được kiểm tra các dụng cụ chứa nước, vật dụng phế thải - nơi muỗi thường sinh sản. Ngoài ra, các địa phương cần lên kịch bản, chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng ứng phó khi dịch xảy ra.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại sân để xe của một tòa nhà ở Trung Quốc. Ảnh:VCG

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22/7 đã cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte. Các đợt bùng phát này hiện lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á, châu Âu.

Khoảng 8.000 người tại Trung Quốc đã nhiễm virus Chikungunya trong 4 tuần qua, buộc chính quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát chưa từng thấy kể từ đại dịch Covid-19. Đa số ca bệnh tập trung tại tỉnh Quảng Đông, với thành phố Phật Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào ngày 3/8.

Các triệu chứng của Chikungunia xuất hiện từ 4 đến 8 ngày (dao động từ 2 đến 12 ngày) sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt. Hầu hết triệu chứng thường tự khỏi trong vòng từ 2 đến 7 ngày. Bệnh có triệu chứng đặc trưng là sốt khởi phát đột ngột trên 38,5 độ C, kèm theo đau khớp/viêm khớp nặng. Các triệu chứng phổ biến khác bao gồm cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban. Đau khớp thường gây suy nhược và thường kéo dài vài ngày hoặc lâu hơn.

Nhóm bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn bao gồm trẻ sơ sinh, người lớn có bệnh lý nền. Hiện không có thuốc kháng virus đặc hiệu để chữa bệnh Chikungunya. Việc điều trị chủ yếu nhằm giảm các triệu chứng, bao gồm thuốc giảm đau khớp và thuốc hạ sốt.

Lê Nga