Trung Quốc áp dụng biện pháp nghiêm ngặt đối phó dịch Chikungunya

Khoảng 8.000 người tại Trung Quốc đã nhiễm virus Chikungunya trong 4 tuần qua, buộc chính quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát chưa từng thấy kể từ đại dịch Covid-19.

Đa số ca bệnh tập trung tại tỉnh Quảng Đông, với thành phố Phật Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào ngày 3/8, theo New York Times.

Dù Chikungunya không gây tử vong và chỉ lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes nhiễm bệnh, người mắc bệnh vẫn bị đưa vào khu cách ly trong bệnh viện, nằm trong màn chống muỗi ít nhất một tuần hoặc cho đến khi có kết quả âm tính. Một số địa phương lân cận từng yêu cầu người đến từ Phật Sơn tự cách ly 14 ngày, tuy nhiên lệnh này đã được bãi bỏ.

Nhà chức trách đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh. Quân đội phun thuốc diệt côn trùng tại các khu vực công cộng, trong khi chính quyền địa phương thả "muỗi voi" có ấu trùng tiêu diệt muỗi mang mầm bệnh và thả hàng ngàn con cá ăn muỗi vào các ao hồ ở Phật Sơn.

Người dân được yêu cầu xét nghiệm khi có triệu chứng và loại bỏ nước đọng quanh nhà, nơi muỗi sinh sản, nếu không tuân thủ có thể bị phạt tới 1.400 USD. Một số hộ gia đình đã bị cắt điện vì không hợp tác, còn chính quyền sử dụng máy bay không người lái để phát hiện điểm có nguy cơ nước đọng.

Ông Khang Mẫn, Giám đốc Viện Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Quảng Đông, nói số ca mắc mới trong tuần qua đã giảm so với cùng kỳ, cho thấy dịch có dấu hiệu chững lại. Tuy vậy, chuyên gia cảnh báo mùa mưa lũ kéo dài và sự liên thông quốc tế cao của tỉnh Quảng Đông vẫn là yếu tố thuận lợi khiến virus dễ dàng quay lại và lan rộng.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại sân để xe của một tòa nhà ở Trung Quốc. Ảnh: VCG

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với Chikungunya. Bệnh gây các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, sưng và phát ban, hầu hết người mắc phục hồi trong một tuần.

Phản ứng quyết liệt của chính phủ Trung Quốc khiến dư luận trong nước liên tưởng đại dịch Covid-19 từng bùng phát năm 2020. Khi đó, nước này áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt như phong tỏa toàn quốc và xét nghiệm diện rộng.

Ren Chao, giáo sư Đại học Hong Kong, nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến Chikungunya, cho biết muỗi mang virus có thể sinh sản ngay cả trong những vũng nước nhỏ như nắp chai nước.

CDC Mỹ hôm 5/8 đã phát đi khuyến cáo du lịch cấp độ 2 đối với Trung Quốc, kêu gọi du khách thực hiện "các biện pháp phòng ngừa tăng cường". Khuyến cáo này nằm trong hệ thống gồm 4 cấp, trong đó cấp 4 là cao nhất, khuyến nghị tránh hoàn toàn việc đi lại. Cơ quan này cũng khuyên người Mỹ đến Trung Quốc nên tiêm vaccine phòng chikungunya. Hiện có hai loại vaccine đã được cấp phép sử dụng tại Mỹ.