Bộ Y tế yêu cầu dừng bán 5 loại sữa nghi nhiễm độc tố

Bộ Y tế tối 27/1 yêu cầu các cơ quan chức năng và sàn thương mại điện tử khẩn cấp thu hồi, gỡ bỏ thông tin 5 loại sữa ngoại nhập do nghi nhiễm cereulide - độc tố từ vi khuẩn Bacillus cereus.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa gửi công văn hỏa tốc tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) sau khi nhận cảnh báo từ quốc tế. Cơ quan an toàn thực phẩm Hong Kong (CFS) và Australia New Zealand (FSANZ) xác nhận các sản phẩm này chứa độc tố cereulide, gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Danh sách thu hồi gồm nhóm sữa công thức Babybio Optima 1 của nhà sản xuất Vitagermine và thực phẩm công thức Alula Colic & Constipation của Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd. Qua rà soát hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các mặt hàng này đang được rao bán tràn lan trên nhiều nền tảng trực tuyến lớn như Shopee, Lazada và Ausmart.

Danh sách 5 loại sữa của 5 công ty bị thu hồi. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp

Để ngăn chặn rủi ro cho người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị các sàn thương mại điện tử phối hợp ngay với chủ gian hàng và nhà phân phối dừng kinh doanh toàn bộ lô sản phẩm liên quan. Các đơn vị phải gỡ bỏ mọi thông tin quảng cáo, bán hàng đối với số sữa kém chất lượng này và xử lý vi phạm theo quy định.

Cùng ngày, ngành y tế các địa phương nhận chỉ đạo rà soát quy trình công bố chất lượng đối với hai dòng sản phẩm trên. Cơ quan chức năng sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp nhập khẩu (nếu có) để yêu cầu thông báo ngừng sử dụng tới người mua, đồng thời thống kê số lượng hàng đã nhập, đã bán và tồn kho để lên phương án tiêu hủy.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các lô sản phẩm trong danh sách cảnh báo.

Một trong các sản phẩm sữa bị thu hồi của Vitagermine đăng trên website cảnh báo người tiêu dùng của chính phủ Pháp. Ảnh: Rappel Conso

Cereulide là một loại độc tố sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, có khả năng gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Hôm 25/1, tập đoàn Vitagermine ra thông báo thu hồi khẩn cấp ba lô sữa bột Babybio Optima 1 do nghi nhiễm cereulide. Quyết định phòng ngừa rủi ro này được áp dụng với các lô sản phẩm loại 400 gram và 800 gram có hạn sử dụng trong năm 2027.

Động thái của doanh nghiệp xuất phát từ khuyến cáo mới nhất của chính phủ Pháp và kết quả điều tra nội bộ về nguy cơ hiện diện loại độc tố gây nôn mửa nghiêm trọng này. Trước Vitagermine, các ông lớn ngành sữa như Lactalis, Nestlé và Danone cũng buộc phải rút hàng triệu sản phẩm khỏi kệ siêu thị với lý do tương tự. Làn sóng thu hồi diễn ra tại hơn 70 quốc gia, trong bối cảnh nhà chức trách Pháp đang mở điều tra hình sự về cái chết của hai trẻ nhỏ nghi liên quan đến việc sử dụng sữa nhiễm khuẩn.

Lê Nga