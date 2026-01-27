Tập đoàn thực phẩm Pháp thu hồi sữa bột trẻ em nghi nhiễm khuẩn

Tập đoàn thực phẩm hữu cơ Vitagermine vừa thu hồi khẩn cấp ba lô sữa bột thương hiệu Babybio Optima 1 do lo ngại sản phẩm nhiễm độc tố cereulide gây hại cho trẻ nhỏ.

Quyết định thu hồi được Vitagermine công bố ngày 25/1 như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Ba lô sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm: Babybio Optima 1 loại 800 gram (lô 894408, hạn dùng 7/9/2027); Babybio Optima 1 loại 800 gram (lô 900035, hạn dùng 8/12/2027) và Babybio Optima 1 loại 400 gram (lô 900932, hạn dùng 18/8/2027).

Một trong các sản phẩm sữa bị thu hồi của Vitagermine đăng trên website cảnh báo người tiêu dùng của chính phủ Pháp. Ảnh: Rappel Conso

Đại diện tập đoàn cho biết động thái này xuất phát từ kết quả các cuộc điều tra mở rộng nội bộ, dựa trên khuyến cáo mới của cơ quan chức năng Pháp về khả năng hiện diện của độc tố cereulide trong thực phẩm. Trang web cảnh báo người tiêu dùng của chính phủ Pháp (rappel.conso.gouv.fr) cũng xác nhận lệnh thu hồi này.

Cereulide là một loại độc tố sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, có khả năng gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.

Trước Vitagermine, hàng loạt ông lớn ngành sữa gồm Lactalis, Nestlé và Danone cũng phải rút nhiều lô sữa bột khỏi kệ siêu thị với lý do tương tự. Gần nhất, hôm 21/1, Lactalis đã thực hiện việc thu hồi diện rộng.

Lo ngại về chất lượng sữa bột trẻ em tại Pháp gia tăng sau khi nhà chức trách nước này mở hai cuộc điều tra hình sự liên quan cái chết của hai trẻ sơ sinh từng sử dụng sữa Nestlé thuộc diện nghi nhiễm khuẩn. Dù chưa có kết luận chính thức khẳng định sữa là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, các hãng sản xuất đang thắt chặt quy trình kiểm soát để đảm bảo an toàn.

Bình Minh (Theo Reuters, Midi Libre)