Bộ Y tế: Vẫn nên đeo khẩu trang và khử khuẩn phòng Covid

Covid-19 chính thức được xem là bệnh thông thường song Bộ Y tế khuyến cáo người dân vẫn nên tuân thủ 2K (khẩu trang và khử khuẩn) khi đến cơ sở khám chữa bệnh và nơi đông người.

Thông tin được ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết tại buổi gặp mặt báo chí chiều 20/10, thêm rằng hệ thống giám sát Covid-19 vẫn tiếp tục được duy trì.

"nCoV liên tục biến đổi nên việc giám sát sẽ cá thể trên từng bệnh nhân, lồng ghép cùng các bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời theo dõi các đặc điểm di truyền của virus", ông Lân nói.

Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân tuân thủ 2K (khẩu trang và khử khuẩn) khi đến cơ sở khám chữa bệnh và ở nơi công cộng, đông người. Việc đeo khẩu trang không chỉ phòng, chống Covid-19 mà còn giúp ngăn ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm khác. Khi phát hiện mắc Covid-19, người bệnh cần thực hiện đeo khẩu trang trong 10 ngày. Ngoài ra, người chăm sóc bệnh nhân cũng cần đeo khẩu trang.

Về việc tiêm vaccine, ông Lân cho biết Bộ Y tế khuyến cáo các nhóm nên tiếp tục chích ngừa gồm: Người chưa tiêm đủ các mũi vaccine Covid-19, người có nguy cơ cao mắc bệnh, người cao tuổi, người có bệnh nền chưa tiêm đủ 4 mũi.

Bên cạnh vaccine, vấn đề chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân sau khi Covid-19 chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B cũng thay đổi. Những bệnh nhân mắc Covid-19 vào viện từ ngày 19/10 trở về trước sẽ được ngân sách nhà nước chi trả. Từ ngày 20/10 trở đi, bệnh nhân mắc Covid-19 khi đi khám, chữa bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán theo quy định. Tức là người tham gia BHYT được đồng chi trả, không tham gia sẽ không được chi trả. Bệnh nhân trái tuyến được mức chi trả thấp hơn. Thậm chí, quỹ BHYT không chi trả, khác với quy định trước đây là được chi trả toàn bộ trong cả các trường hợp trái tuyến.

Trong điều trị, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay dù chuyển sang nhóm B song không có nghĩa là bệnh nhẹ đi mà vẫn có các ca bệnh nặng. Vì vậy, phác đồ điều trị Covid-19 vẫn tiếp tục được tuân thủ theo như hướng dẫn.

Hôm 19/10, Chính phủ đưa Covid-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B thay vì nhóm A như trước, tức giảm cấp độ nguy hiểm và xem là bệnh thông thường.

Từ đầu năm 2023 đến nay, số ca nhiễm Covid giảm 12 lần so với năm 2021 và 68 lần so với 2022. Tỷ lệ tử vong do Covid còn 0,02%, tương đương hoặc thấp hơn một số bệnh phổ biến tại Việt Nam 5 năm gần đây như sốt xuất huyết, sốt rét, bạch hầu, ho gà. Tác nhân gây Covid cũng đã được xác định rõ.

Lê Nga