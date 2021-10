Bộ Y tế sẽ đánh giá cấp độ dịch các địa phương

Bộ Y tế sẽ chủ trì đánh giá cấp độ dịch và chuyển cấp độ của từng tỉnh, thành theo tiêu chí, quy trình chung, tạo thống nhất trên toàn quốc, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu chỉ đạo trên tại cuộc làm việc trực tuyến với ba tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau, tối muộn 20/10. Ông nói Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe, làm việc khi các tỉnh, thành phố có yêu cầu trên tinh thần trao đổi cởi mở, cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị các tỉnh Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới phát sinh. Bộ Y tế hỗ trợ tối đa cho các địa phương này.

Trên cơ sở quy định của Chính phủ về thích ứng an toàn và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, các địa phương cần đánh giá cấp độ dịch trên phạm vi nhỏ nhất, để có biện pháp y tế, hành chính phù hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh, khi thực hiện thích ứng an toàn vẫn phải tuân thủ nghiêm phương châm "5K + vaccine + điều trị + công nghệ và đề cao ý thức người dân".

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các địa phương, tối 20/10. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương tập huấn cho các địa phương trên cả nước để thống nhất cách hiểu, cách làm; lắng nghe khó khăn, vướng mắc, bất cập để điều chỉnh.

Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, điều chỉnh quy định theo hướng Bộ chủ trì, chịu trách nhiệm đánh giá cấp độ và chuyển cấp độ dịch của từng tỉnh, thành, theo tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện, quy trình chung; tạo sự thống nhất trên toàn quốc; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; không để mỗi tỉnh, thành phố tự đánh giá một kiểu.

Các xã, phường thuộc vùng cam, vùng đỏ phải thiết lập ngay trạm y tế lưu động để người bệnh được tiếp cận y tế nhanh, sớm nhất, tránh quá tải tuyến trên.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, ưu tiên cho nhóm nguy cơ cao. Bộ Y tế xây dựng ngay kế hoạch sử dụng vaccine cụ thể trong thời gian tới và năm 2022, trong đó lưu ý loại vaccine phù hợp để tiêm mũi hai.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc đưa đón người từ nơi này sang nơi khác, đảm bảo an toàn y tế, an ninh, an sinh xã hội.

Một số cách làm mới ở các tỉnh, thành được Thủ tướng ghi nhận như Cà Mau áp dụng mô hình nhiều hộ gia đình ở chung một nhà, dành một nhà riêng cho những người từ nơi khác về làm nơi cách ly. Thủ tướng lưu ý, những nơi khác có thể nghiên cứu, tham khảo cách làm này, bởi việc cách ly tập trung dễ dẫn tới quá tải, gây lúng túng. "Không gian thoáng mát, tâm trạng thoải mái cũng giúp việc điều trị bệnh nhân hiệu quả hơn", ông nói.

Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, để triển khai các biện pháp nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh, thì phải huy động nguồn lực của nhiều địa phương để dồn cho một nơi. Đơn cử, một thôn có dịch thì cả xã dồn lực; một xã có dịch thì cả huyện , thậm chí nhiều huyện cùng tập trung nếu ổ dịch phức tạp...

Quy định về thích ứng an toàn Covid-19 do Chính phủ ban hành ngày 11/10, phân loại bốn cấp độ nguy cơ gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các tiêu chí để đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh là số ca nhiễm mới/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vaccine; năng lực thu dung, điều trị.

Dựa trên tiêu chí của Bộ Y tế, hiện nhiều địa phương đã phân loại cấp độ dịch. Trong đó, các tỉnh, thành cấp 1 (bình thường mới), gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Bình Thuận, Nam Định... Các tỉnh, thành cấp 2 (nguy cơ trung bình), gồm: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đà Nẵng, Long An, Bình Phước...

Tuy nhiên, còn nhiều địa phương chưa công bố cấp độ nguy cơ và các biện pháp tương ứng.

Viết Tuân