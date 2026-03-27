Biến thể Covid 'Ve sầu' siêu đột biến lây lan tại Mỹ

Biến thể Covid-19 mới BA.3.2, còn gọi Ve sầu, mang bộ gene siêu đột biến đang lây lan nhanh tại Mỹ cùng 23 quốc gia, nhưng ít có khả năng gây bệnh nặng.

Hôm 26/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói chủng virus này xuất hiện tại ít nhất 25 bang. Dữ liệu mới nhất từ chương trình giám sát WastewaterSCAN của Đại học Stanford cũng phát hiện "Ve sầu" trong 3,7% mẫu nước thải trên toàn nước Mỹ. Dù hệ thống giám sát dịch bệnh hiện nay hạn chế hơn trước, các chuyên gia y tế vẫn theo dõi chặt chẽ đường lây truyền của chủng mới này.

BA.3.2 sở hữu 70-75 đột biến tại protein gai. Tiến sĩ Andrew Pekosz, nhà vi trùng học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, đánh giá số lượng đột biến khổng lồ giúp biến thể thay hình đổi dạng hoàn toàn, khiến hệ miễn dịch khó nhận diện để kích hoạt cơ chế bảo vệ.

Nghiên cứu của CDC xác nhận biến thể có khả năng né tránh kháng thể hiệu quả, làm giảm tác dụng của vaccine và miễn dịch tự nhiên. Tuy nhiên, chính những thay đổi cấu trúc này lại gây khó khăn cho virus khi bám dính và xâm nhập tế bào người, theo bác sĩ truyền nhiễm Dana Mazo từ Hệ thống Y tế NYU Langone.

Biến thể Covid-19 mới BA.3.2 đang lan rộng tại Mỹ, khiến các chuyên gia lo ngại về đặc tính đột biến, khả năng lây truyền và tác động của nó đối với hệ miễn dịch. Ảnh: AP

Giới chức y tế Nam Phi phát hiện BA.3.2 lần đầu vào tháng 11/2024. Đây là "hậu duệ" của BA.3 - một dòng phụ thuộc chủng Omicron bùng phát từ năm 2022. Giáo sư sinh học tiến hóa Ryan Gregory từ Đại học Guelph đặt biệt danh "Cicada" cho biến thể này. Ông giải thích virus đã âm thầm tích lũy đột biến trong nhiều năm giống như loài ve sầu ẩn mình dưới lòng đất trước khi tăng tốc lây lan mạnh mẽ. Nước Mỹ ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào tháng 6/2025 từ một hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế San Francisco. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp BA.3.2 vào nhóm "biến thể đang theo dõi" từ tháng 12/2025.

Tiến sĩ Adolfo García-Sastre, Giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu tại Mount Sinai, khẳng định BA.3.2 chưa làm gia tăng tỷ lệ bệnh nặng hay nhập viện tại các quốc gia nó lưu hành. Bệnh nhân nhiễm "Ve sầu" mang triệu chứng tương tự các chủng Covid-19 trước đây như ho, sốt, ớn lạnh, đau họng, nghẹt mũi, mất vị giác và khứu giác. Đa số ca bệnh tự khỏi khi người dân nghỉ ngơi hợp lý tại nhà. Thuốc kháng virus hiện vẫn đáp ứng tốt trong quá trình điều trị. Các bác sĩ khuyên người trên 65 tuổi hoặc suy giảm miễn dịch chủ động tiêm nhắc lại, xét nghiệm khi có triệu chứng và đeo khẩu trang tại nơi đông người.

Bình Minh (Theo Today)