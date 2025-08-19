Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ chết người khi dùng thuốc chứa Phenylbutazone

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng thuốc Phenylbutazone hoặc chứa dược chất cùng tên do nguy cơ chết người.

Ngày 19/8, cơ quan này thông báo như trên trong bối cảnh gần đây Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, xử lý một số ca bệnh dị ứng nặng do tự ý sử dụng sản phẩm có chứa Phenylbutazone theo lời quảng cáo trên mạng xã hội. Các sản phẩm này được mua trên mạng, không rõ nguồn gốc, không phải thuốc được cấp phép lưu hành. Sau đó, họ gặp những biến chứng nghiêm trọng như sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, có trường hợp đã tử vong.

Phenylbutazone vừa là một dược chất, vừa là một thuốc. Ở dạng thuốc, chúng có tác dụng điều trị các bệnh lý như viêm khớp, gout cấp tính nhưng bị Bộ Y tế cấm lưu hành từ năm 2013. Lý do cấm là nguy cơ gây ra các phản ứng dị ứng cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng như hội chứng DRESS với biểu hiện sốt cao, phát ban toàn thân, tổn thương nội tạng (gan, thận, tim, phổi); hội chứng Lyell với dấu hiệu da bong tróc như bỏng nặng, nhiễm trùng, suy đa tạng. Ngoài ra thuốc này còn gây suy tủy xương, xuất huyết tiêu hóa, suy thận cấp.

Đại diện Cục Quản lý Dược xác nhận hiện tại không có thuốc chứa Phenylbutazone được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Cơ quan này không cho phép nhập khẩu nguyên liệu hay thành phẩm chứa hoạt chất này.

Do đó, các cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không được mua, bán hoặc sử dụng thuốc chứa Phenylbutazone. Mọi người cũng cần tránh các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cấp phép.

Cục Dược yêu cầu khi phát hiện sản phẩm chứa Phenylbutazone trên thị trường, người dân cần thông báo ngay cho sở y tế để xử lý kịp thời.

Hình ảnh loại thuốc cấm bệnh nhân mua trên mạng xã hội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sở Y tế địa phương truyền thông đến người dân không tự ý mua thuốc theo lời truyền miệng hoặc qua website, mạng xã hội. Cơ quan này hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế được cấp phép để khám bệnh và mua thuốc.

Đồng thời, sở y tế phối hợp các cơ quan chức năng tăng kiểm tra, xử lý nghiêm việc mua bán thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là quảng cáo kinh doanh thuốc trực tuyến sai quy định.

Các cơ sở kinh doanh dược và bệnh viện có website phải rà soát thông tin đã đăng tải. Họ cần gỡ bỏ các quảng cáo sai quy định về sản phẩm chứa Phenylbutazone để tránh hiểu lầm đây là thuốc được phép sử dụng. Các cơ sở này phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật về mua bán thuốc, đặc biệt về nguồn gốc xuất xứ, Cục Dược yêu cầu.

Lê Nga