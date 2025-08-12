Uống thuốc cấm 'trị đau khớp', bốn người bị nhiễm độc

Bệnh viện Bạch Mai lần lượt tiếp nhận 4 người dị ứng nặng, sốt, phát ban toàn thân do uống Phenylbutazone - loại thuốc chống viêm đã bị Bộ Y tế cấm.

4 bệnh nhân gồm 3 nam một nữ, tuổi 39 đến 70, ở Nghệ An, Phú Thọ, Hải Phòng, xuất hiện các triệu chứng trên sau một thời gian uống thuốc Phenylbutazone trị đau khớp. Có trường hợp loét miệng, đau mắt, suy gan cấp. Bác sĩ chẩn đoán họ mắc hội chứng DRESS - là phản ứng dị ứng nặng do thuốc và hội chứng Lyell (hoại tử da nhiễm độc).

Điểm chung của bệnh nhân là mua thuốc Phenylbutazone trên mạng xã hội. Đây là thuốc chống viêm không steroid (NSAID) đã bị Bộ Y tế cấm lưu hành từ năm 2013. Lý do cấm là nguy cơ gây ra các phản ứng dị ứng cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa tính mạng như hội chứng DRESS với biểu hiện sốt cao, phát ban toàn thân, tổn thương nội tạng (gan, thận, tim, phổi); hội chứng Lyell với dấu hiệu da bong tróc như bỏng nặng, nhiễm trùng, suy đa tạng. Ngoài ra thuốc này còn gây suy tủy xương, xuất huyết tiêu hóa, suy thận cấp.

Ngày 12/8, TS Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo tình trạng gần đây loại thuốc này được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều người mua thuốc uống đã bị biến chứng nghiêm trọng. Hầu hết trường hợp khởi phát triệu chứng muộn, ít nhất một tuần kể từ khi bắt đầu dùng thuốc, thậm chí sau 1-3 tháng. Do đó, bác sĩ khó khăn trong khai thác tiền sử để tìm nguyên nhân gây dị ứng.

Ngoài ra, những triệu chứng ban đầu do uống thuốc cấm có thể nhầm lẫn với bệnh lý nhiễm trùng. Tên thuốc là tiếng nước ngoài nên người bệnh không thể nhớ hoặc đọc đúng tên biệt dược hay hoạt chất đã dùng. Tất cả điều này dẫn đến việc chẩn đoán và điều trị chậm.

Loại thuốc cấm bệnh nhân mua trên mạng xã hội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS. Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, cho hay các trường hợp dị ứng thuốc nặng mất nhiều thời gian để có thể phục hồi hoàn toàn. Một số trường hợp khỏi bệnh vẫn có nguy cơ tái phát kể cả không tiếp xúc lại với thuốc, và tiềm ẩn nhiều biến chứng muộn sau này.

Do đó bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không mua, sử dụng thuốc Phenylbutazone hay bất kỳ thuốc không rõ nguồn gốc, không kê đơn. Không tự ý dùng thuốc theo quảng cáo trên mạng, nhất là thuốc "trị đau xương khớp thần tốc". Chỉ sử dụng thuốc khi có kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Sau dùng thuốc, nếu xuất hiện triệu chứng bất thường như sốt, phát ban, mệt mỏi, vàng da, loét miệng... nên đến bệnh viện ngay.

Bác sĩ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thực trạng mua bán thuốc cấm trên mạng xã hội và xử lý nghiêm.

Lê Nga