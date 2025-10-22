Bộ Xây dựng xin giảm kế hoạch giải ngân gần 7.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng đã báo cáo cấp có thẩm quyền xin giảm kế hoạch giải ngân năm 2025 gần 7.000 tỷ đồng do nhiều dự án tiết kiệm được chi phí.

Theo Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), từ đầu năm tới nay, Bộ đã đẩy mạnh tiến độ thi công, đưa vào khai thác nhiều công trình, dự án trọng điểm như: cao tốc Bắc Nam phía đông, cầu Rạch Miễu 2, vành đai 3 TP HCM đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ...

Quá trình triển khai, một số dự án tiết kiệm được chi phí so với tổng mức đầu tư phê duyệt do tiết giảm qua đấu thầu, thiết kế - dự toán, giải phóng mặt bằng, không sử dụng đến dự phòng do chỉ số trượt giá thấp, được giảm 2% VAT...

Một số dự án đã giảm giá sau đấu thầu như cầu đường sắt Cẩm Lý trên tuyến đường sắt Kép - Hạ Long; dự án Chợ Mới - Bắc Kạn; nâng cấp cầu, hầm trên quốc lộ 1; các gói thầu đầu tư hệ thống ITS, ETC trên cao tốc Bắc Nam...

Cao tốc Vũng Áng - Bùng đi qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía đông gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng giảm kế hoạch vốn hơn 600 tỷ đồng bởi giảm giá sau đấu thầu; giảm giá vật liệu đất đắp so với dự toán.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đã bổ sung đầu tư các hạng mục từ chi phí ngân sách tiết kiệm được như đầu tư hoàn thiện 6 hầm trên cao tốc Bắc Nam phía đông, bổ sung các nút giao, đường giao thông kết nối với cao tốc, các hầm dân sinh qua cao tốc.

Tuy nhiên, hiện nay các chi phí tiết kiệm vẫn chưa sử dụng hết. Do đó Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền đề nghị giảm kế hoạch năm 2025 khoảng 6.970 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 1.504 tỷ đồng, vốn trong nước 5.466 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, điều hòa linh hoạt kế hoạch vốn của các dự án nguy cơ không giải ngân hết để bổ sung cho các dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Anh Duy