Bộ Xây dựng ủng hộ xây cao tốc nối cao nguyên và duyên hải

Bộ Xây dựng ủng hộ xây tuyến cao tốc trục Đông - Tây qua tỉnh Lâm Đông để kết nối vùng Tây Nguyên và duyên hải, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng sớm phê duyệt bổ sung quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với duyên hải và đầu tư tuyến cao tốc này trước năm 2030 để đảm bảo kết nối các vùng kinh tế, đô thị của tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết tại Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng chưa quy hoạch tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây. Kết nối đường bộ khu vực phía Tây hướng ra Biển Đông qua các quốc lộ 55, 28 và 28B.

Các đô thị Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết hiện kết nối với nhau bằng các tuyến quốc lộ, chưa có cao tốc.

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, xuất khẩu nông sản, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, việc nghiên cứu quy hoạch tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa theo kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng là cần thiết.

Bộ Xây dựng sẽ xem xét, nghiên cứu bổ sung tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Trường hợp tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu đầu tư sớm tuyến cao tốc để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh rà soát, bổ sung trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở triển khai đầu tư. Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình nghiên cứu quy hoạch, đầu tư tuyến cao tốc.

Quy hoạch mạng lưới cao tốc Việt Nam. Đồ họa: Hoàng Khánh

Anh Duy