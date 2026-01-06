Bộ Xây dựng thúc tiến độ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Bộ Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hai đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau để đảm bảo an toàn khai thác.

Sau gần ba năm thi công, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài gần 111 km, quy mô 4 làn, mặt cắt ngang 17 m, tổng vốn hơn 27.500 tỷ đồng cơ bản hoàn thành. Giai đoạn một gồm hai dự án thành phần: Cần Thơ – Hậu Giang dài 37,6 km và Hậu Giang – Cà Mau dài hơn 73 km.

Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã khánh thành dịp 19/12 và khai thác tuyến chính từ ngày 22/12/2025; đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau cũng đã thông xe kỹ thuật dịp 19/12.

Theo Bộ Xây dựng, kiểm tra hiện trường ngày 29/12 cho thấy tại dự án Cần Thơ - Hậu Giang còn một số hạng mục như lề, bậc nước, gia cố taluy... cần khẩn trương hoàn thiện để không ảnh hưởng việc khai thác tuyến chính.

Tại dự án Hậu Giang - Cà Mau, một số đơn vị chưa bố trí đủ nhân lực, vật tư, vật liệu để thi công hệ thống an toàn giao thông, bê tông nhựa để đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch ban đầu.

Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Chương

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu đối với dự án đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) rà soát, cập nhật hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, tập trung hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên tuyến chính như hàng rào, lề, rãnh bê tông, chiếu sáng, đường gom, gia cố taluy và các hạng mục còn lại như nút giao, tuyến nối...

Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, khai thác đoạn tuyến đưa vào khai thác theo quy định, bố trí đủ lực lượng điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông, đặc biệt tại các lối ra vào cao tốc.

Đối với dự án đoạn Hậu Giang - Cà Mau, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành đường gom và các hạng mục còn lại như nút giao, tuyến nối... và đưa tuyến chính vào khai thác.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau ngày khánh thành, thông xe kỹ thuật, hôm 19/12/2025. Ảnh: An Bình

Đối với các nhà thầu tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng việc thông xe theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cần có giải pháp mạnh để xử lý, không để ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án", Bộ Xây dựng chỉ đạo. Đồng thời, Bộ sẽ xem xét việc lựa chọn các đơn vị này trong quá trình đánh giá lựa chọn tham gia các gói thầu, dự án do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

Sau khi hoàn thành toàn tuyến Cần Thơ - Cà Mau, thời gian đi từ TP HCM đến Cà Mau dự kiến còn khoảng 3,5–4 giờ, giảm gần một nửa so với quốc lộ 1.

Anh Duy