Bộ Xây dựng lập Ban chỉ đạo triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Bộ trưởng Xây dựng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, đồng thời lập các tổ chuyên môn và tổ chuyên gia để phục vụ công tác nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai dự án.

Ban Chỉ đạo gồm 18 thành viên, do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban. Các Phó trưởng ban gồm Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng (Phó ban thường trực); Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và Phạm Minh Hà. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh.

Bộ Xây dựng đồng thời thành lập Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng; Tổ chuyên gia đặt tại Cục Đường sắt Việt Nam, do Thứ trưởng Phạm Minh Hà làm Tổ trưởng; Tổ phát triển nguồn nhân lực đặt tại Vụ Tổ chức cán bộ, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng; Tổ thể chế đặt tại Vụ Pháp chế, do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; chỉ đạo chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đường sắt tốc độ cao tại Đức. Ảnh: InterCityExpress

Trong các tổ chuyên ngành, Bộ Xây dựng thành lập Tổ chuyên gia về vận tải, kết cấu hạ tầng, phương tiện, thông tin - tín hiệu, giám sát điều khiển và điện sức kéo. Tổ chuyên gia gồm công chức, viên chức, nhà khoa học, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt, đang làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, viện nghiên cứu và trường đại học.

Bộ Xây dựng cũng huy động các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm trong xây dựng, vận hành đường sắt, đặc biệt trong tư vấn chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt. Các tổ chuyên gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biệt phái hoặc hợp đồng thuê khoán chuyên môn; kinh phí do các Ban quản lý dự án chi trả.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã giao Ban quản lý dự án Đường sắt khẩn trương triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành các thủ tục để lựa chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong tháng 12/2025. Theo kế hoạch, tư vấn sẽ xây dựng đề cương nhiệm vụ trong 2 tháng và phát hành hồ sơ lựa chọn tư vấn lập Dự án trong tháng 3/2026.

Ngoài dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Bộ Xây dựng cũng thành lập Ban chỉ đạo triển khai 3 dự án đường sắt kết nối Trung Quốc gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Đồng Đăng; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố; được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Đoàn Loan