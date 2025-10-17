Bộ Xây dựng: Cần kiểm soát giá vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng kiểm soát khi giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao trong nhiều tháng.

Nội dung này nêu tại công điện Bộ Xây dựng gửi UBND các tỉnh, thành phố. Theo đó, Sở Xây dựng được giao thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng qua các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn. Từ đó, cơ quan này cần kiểm tra, xác định nguyên nhân nhiều vật liệu tăng giá, gửi báo cáo về Bộ để theo dõi.

Các địa phương được đề nghị đẩy mạnh cấp giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, và tăng chất lượng công bố giá mặt hàng này để có thêm nguồn cung, ngăn tình trạng tăng giá.

Yêu cầu của Bộ Xây dựng được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương chưa công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, máy và thiết bị thi công, chỉ số xây dựng. Trong khi đó một số vật liệu như cát, đá, đất đắp có xu hướng tăng cao trong nhiều tháng.

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm của Bộ, cát tự nhiên ở một số nơi tăng hơn 58% so với cùng kỳ. Đá xây dựng cũng leo thang 10-18% theo từng quý từ đầu năm đến nay.

Dữ liệu của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng chỉ ra nhiều vật liệu như cát, đá biến động trong quý II. Tại nhiều tỉnh thành, giá cát dao động 700.000-800.000 đồng một m3, có nơi vượt 1 triệu đồng, tăng 30-60% so với tháng trước. Với thép xây dựng, giá tăng bình quân 100.000-270.000 đồng một tấn, tùy các loại và từng vùng.

"Cát và đá xây dựng tăng cao khiến giá trị nhiều loại hình công trình đắt thêm khoảng 3% so với tháng trước", Viện cho biết.

Một công trình xây thô tại TP HCM. Ảnh: An Cư

Trước đó, vào tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ và địa phương tăng kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý vật liệu xây dựng. Để tháo gỡ khó khăn nguồn cung, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương quy hoạch, xác định các mỏ, nguồn cung, công suất, khả năng cung cấp để bảo đảm cân đối cung cầu.

Liên quan đến chính sách khai thác khoáng sản làm vật liệu, cơ quan quản lý cho biết nhiều quy định thông thoáng đã triển khai, được kỳ vọng tháo gỡ nguồn cung. Ví dụ, Luật Địa chất và khoáng sản 2024 có hiệu lực từ 1/7 đã đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản nhóm IV (như cát, sỏi lòng sông). Cùng với đó, khu vực khoáng sản phục vụ dự án quan trọng quốc gia tiếp tục nằm trong nhóm không phải đấu giá. Mức tiền đặt trước trong đấu giá quyền khai thác cũng điều chỉnh, góp phần giảm tình trạng bỏ cọc sau khi trúng thầu.

Ngọc Diễm