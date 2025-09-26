Bộ Xây dựng: Bất động sản tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực

Giá bất động sản tăng dần theo năm nhưng cơ bản chưa phản ánh đúng giá trị thực bởi có hiện tượng đầu cơ, nâng giá, theo Bộ Xây dựng.

Trong báo cáo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết giá bán nhiều phân khúc duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Điển hình như giá chung cư tại Hà Nội và TP HCM vẫn tiếp tục leo thang. Tại Thủ đô, giá bán từ chủ đầu tư đạt trung bình 70-80 triệu đồng mỗi m2, tăng gần 6% so với quý I và 33% so cùng kỳ năm ngoái. Một số dự án hạng sang thậm chí được chào bán ở ngưỡng 150-300 triệu đồng mỗi m2.

Tại TP HCM, mặt bằng giá sơ cấp khoảng 75 triệu đồng mỗi m2, ổn định so với đầu năm, song cũng tăng 36% theo năm. Một số dự án cao cấp mở bán từ 150 triệu đồng một m2 trở lên.

Với phân khúc đất nền, một số khu vực ở Hà Nội như quận Long Biên cũ, các huyện Đông Anh, Hoài Đức cũ ghi nhận giá bán phổ biến 60-100 triệu một m2. Hay tại Đà Nẵng, nhiều khu đô thị mới hoặc khu ven biển có giá 40-60 triệu mỗi m2.

Diễn biến trên cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu ghi nhận. Hãng dịch vụ bất động sản Savills cho biết giá bán chung cư mới ngày càng đắt đỏ dù nguồn cung không còn khan hiếm. Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp tăng 40% theo năm, đạt trung bình 91 triệu đồng một m2. Tại TP HCM, hãng tư vấn CBRE chỉ ra giá căn hộ mới đạt 82-220 triệu đồng mỗi m2 trong quý II, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất động sản khu Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhìn nhận giá bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm song Bộ Xây dựng cho rằng "giá bán cơ bản chưa phản ánh đúng giá trị thực". Bởi thị trường vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu và vượt quá khả năng chi trả của số đông người dân.

Bộ này đánh giá nguồn cung sản phẩm nhà ở hiện nay chủ yếu là phân khúc trung cấp và cao cấp, thiếu nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân, nhất là phân khúc cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận Dịch vụ tư vấn và nghiên cứu, Savills Hà Nội, cho biết giá trị thực của bất động sản không chỉ là giá cả trên thị trường mà còn gồm giá trị sử dụng như để ở, kinh doanh và giá trị đầu tư. Do đó, việc đánh giá giá trị thực của một bất động sản cần cân nhắc nhiều yếu tố như vị trí, pháp lý, tiện ích, hiệu quả sử dụng hoặc đầu tư.

Tuy nhiên theo bà, giá nhà tăng phi mã thời gian qua khiến nhu cầu ở thực dần thu hẹp. Ngược lại, tâm lý kỳ vọng vào khả năng tăng giá khiến giới đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức hiện tại. "Tâm lý đón đầu khiến nhà đầu tư, đầu cơ trở thành lực lượng chủ đạo trong tổng giao dịch", bà Hằng cho hay.

Thực tế, nguồn cung nhà ở trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh nhưng lượng giao dịch gần như ít biến động so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy số lượng dự án được khởi công và đã hoàn thành đều tăng mạnh, lần lượt 20% và 9%. Trong khi tổng giao dịch chỉ nhích khoảng 1% và phục hồi cục bộ ở khu vực có hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch. Phần lớn nhà đầu tư hiện giữ trạng thái quan sát và điều chỉnh kỳ vọng.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý tại các đô thị lớn để tăng tính minh bạch cho các giao dịch.

Cơ quan này đề nghị Bộ Tài chính phối hợp hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia. Quỹ này được kỳ vọng góp phần cân đối cung - cầu, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa bất động sản. Việc này tác động hạ giá nhà ở thương mại, giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Ngọc Diễm