Có 3 tỷ đồng khó mua chung cư mới vùng ven ở Hà Nội

Căn hộ mới dưới 3 tỷ đồng ngày càng khó tìm tại vùng ven Hà Nội, trong khi phân khúc trên 5 tỷ phổ biến do nhiều dự án chào bán giá cao.

Sau nhiều tháng không tìm được nhà ở khu vực trung tâm Hà Nội, vợ chồng chị Thu Thảo (phường Từ Liêm) chuyển hướng sang vùng ven song vẫn khó khăn. Với ngân sách 3 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng khoảng 1 tỷ, chị chấp nhận đi làm xa thêm 15-20 km để mua được chung cư mới, đủ rộng cho gia đình 3 thành viên.

Được môi giới chào một dự án chuẩn bị ra mắt ở Hòa Lạc, chị Thảo hỏi thông tin vì "thấy giá rumor (thăm dò thị trường) chỉ hơn 50 triệu đồng một m2". Vợ chồng chị tính phương án trả theo tiến độ phù hợp với khả năng tài chính, nhận nhà vào năm 2027. Tuy nhiên, căn nhỏ nhất tại dự án rộng 78 m2, tương đương giá dự kiến từ 4 tỷ đồng. "Tôi bất ngờ vì giá này ngang với dự án cũ, bàn giao chục năm ở trung tâm, trong khi tòa nhà này không có hầm gửi xe", nữ nhân viên văn phòng chia sẻ.

Dịch chuyển sang khu vực phía tây, mặt bằng giá tại các tòa chung cư mới cũng lên ngưỡng 80-90 triệu đồng mỗi m2. Chẳng hạn tại dự án có 4 tòa ở phường Dương Nội, giá rumor được môi giới chào khoảng 80 triệu đồng một m2. Như vậy, căn diện tích nhỏ nhất cũng trên 5 tỷ đồng. "Vay thêm 2-3 tỷ đồng để mua nhà sẽ là gánh nặng rất lớn nên có lẽ chúng tôi tiếp tục tìm thêm các dự án cũ để có giá mềm hơn", chị Thảo nói.

Theo ghi nhận của VnExpress, thời gian qua, dự án chung cư mới liên tục ra mắt thị trường, từ trung tâm đến khu vùng ven song đều ở ngưỡng giá cao. Đầu tháng 7, một dự án căn hộ tại phường Việt Hưng được khởi động với giá rumor trung bình 118 triệu đồng một m2 ( chưa gồm VAT và phí bảo trì). Người mua có thể phải chi 5,9 tỷ đồng để sở hữu căn hộ 50 m2, một phòng ngủ. Đây là dự án chung cư đầu tiên có giá bán sơ cấp vượt 100 triệu đồng một m2 trên địa bàn Long Biên cũ, cao nhất từ trước đến nay.

Tại phường Đông Ngạc, dự án có hơn 700 căn hộ cũng rục rịch chào bán, giá rumor trên 90 triệu đồng một m2. Với quỹ căn hai phòng ngủ 72-85 m2, người mua cần chi hơn 6,4 tỷ đồng để sở hữu. Các căn 3-4 phòng ngủ có giá lên đến 12-14 tỷ.

Bất động sản trung tâm Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Theo dữ liệu của hãng tư vấn dịch vụ bất động sản Savills, giá bán chung cư mới ngày càng đắt đỏ dù nguồn cung không còn khan hiếm. Nửa đầu năm nay, tổng nguồn cung mới đã đạt 14.900 căn, tăng hơn 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán sơ cấp (chủ đầu tư chào bán) cũng tăng 40% theo năm, đạt trung bình 91 triệu đồng một m2. Trong quý, phân khúc trên 4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67%, còn căn hộ dưới 2 tỷ đồng tiếp tục vắng bóng.

Với đà tăng mạnh này, Savills dự báo giá một số dự án chung cư mới ở trung tâm Hà Nội có thể vượt giá nhà liền thổ tại khu vực vùng ven. Tuy nhiên, hãng đánh giá đây là hiện tượng mang tính cục bộ, không phản ánh mặt bằng chung toàn thị trường.

Diễn biến trên cũng được hãng tư vấn bất động sản CBRE ghi nhận. Hãng cho biết 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung căn hộ mở bán mới ở Hà Nội đạt hơn 10.760 căn, cao thứ hai trong 5 năm trở lại đây. Giá bán các dự án mới đều được chủ đầu tư để ở ngưỡng cao, tăng 33% so cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Propety cho biết căn hộ mới ở vùng giá 2-3 tỷ đồng đang ngày càng khó tìm ở vùng ven, sau thời gian dần biến mất ở nội đô. Lý do chủ yếu là chủ đầu tư đưa ra giá chào bán cao. Dự án mới đắt đỏ cũng đẩy mặt bằng căn hộ bình dân lên cao hơn so với những năm trước. Ngoài ra, chi phí sử dụng đất, đầu tư, xây dựng, nhân công tăng, cũng phần nào ảnh hưởng đến giá bán dự án mới.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng giá nhà vốn đắt đỏ lại liên tục leo thang khiến việc tích lũy để sở hữu nơi an cư của người dân ngày càng khó khăn, ngay cả với nhóm có thu nhập cao. Ông dẫn chứng giai đoạn 2014 đến nay, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng từ 4,11 triệu đồng lên 8,3 triệu đồng, trung bình 6,4% một năm. Trong khi giá chung cư đắt gấp đôi, bình quân 11,7% một năm, từ 25 triệu đồng lên tới gần 76 triệu đồng một m2.

Theo ông, nhiều môi giới hội viên phản ánh không ít khách hàng của họ thuộc nhóm trẻ, thu nhập tốt ở mức 40-50 triệu đồng một tháng cũng không dám mua nhà, nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình. Nhiều người chấp nhận thuê dài hạn thay vì cố gắng sở hữu nhà bằng mọi giá.

"Áp lực trả nợ vay quá lớn, nhất là lãi suất thả nổi tăng mạnh sau thời gian ưu đãi, trở thành rào cản đáng kể với người trẻ", ông nêu.

Theo kết quả thăm dò của VnExpress với hơn 7.600 độc giả, có tới 52% người tham gia cho biết không muốn mua chung cư nửa cuối năm nay vì giá tăng vọt. Khoảng 21% nói rằng tiếp tục thuê nhà để chờ thời điểm giá chung cư về mức hợp lý. Về tài chính, phần lớn người tham gia khảo sát cho biết họ chỉ đủ khả năng mua nhà dưới 3 tỷ đồng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6/9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá thị trường bất động sản có diễn biến trái ngược, "khi giá tăng cao nhưng người mua thực chất ít, nhiều dự án bỏ trống".

Trước tình hình này, Bộ đang lên phương án chuẩn bị sửa Luật Nhà ở 2023, xây dựng dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia để phát triển nhà ở xã hội. Giải pháp này được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung, giúp cân bằng giá nhà ở, đảm bảo thị trường phát triển bền vững và lành mạnh.

Ngọc Diễm