Bố và ông nội hay chửi mắng tôi

Tôi 24 tuổi, gia đình đổ vỡ từ hồi bé, sống với ông bà từ đó, bản thân có mối quan hệ không tốt với bố và ông nội.

Qua lời kể của bà, tôi biết bố là người ăn chơi, kiểu hồi đó gia đình đang làm ăn được nên ba sống cuộc sống như công tử. Sau khi chia tay mẹ, ba có thêm hai đời vợ nữa. Ấn tượng của tôi về bố không có nhiều điều tốt đẹp, khi có rượu chè vào là đập phá rồi gây gổ, còn chơi thêm số đề và hay chửi bà. Kể cả sau khi bán nhà về ở với ông bà, bố vẫn tiếp tục thói quen đó, cứ rượu vào là mắng chửi mọi người và bà phải hứng chịu nhiều.

Bố không chu cấp gì từ lúc tôi học tiểu học đến giờ, chỉ nói chứ hành động thực tế không thấy đâu. Giờ cứ không có mặt tôi là bố lại nói xấu tôi sau lưng, có người kể với tôi như vậy. Chắc tôi lớn rồi nên bố không dùng vũ lực hay quát tháo được nữa chăng? Còn về ông, tôi thấy ông rất giỏi, có thể nghĩ ra dự án và thực thi khá táo bạo. Nhưng với tôi, ông hay la mắng, làm không đúng ý là ông chửi bằng những từ ngữ tục tĩu. Cứ nghe tiếng chân của ông là tôi đều trốn đi chỗ khác. Ông cũng không quan tâm tôi nhiều, chỉ muốn tôi làm đúng ý, lúc tôi đi học ông cũng không cho được đồng nào.

>> Tôi bất hạnh khi có người cha thế này

Vì bố và ông mà tôi rất sợ bữa cơm, khi ngồi xuống ăn rất căng thẳng, nhai miếng nào cũng nghẹn. Sau này khi lên đại học, tôi cứ lấy lý do đi học để trốn bữa cơm, ngại khi ngồi xuống sẽ bị hỏi, bị soi mói, trái ý là lại bị to tiếng. Từ đó đến giờ, tài chính hay tình cảm bố và ông không cho gì cả, trừ khi tết thì được lì xì. Thật may vì tôi có bà nội đỡ đần từ nhỏ đến khi đi học. Bà tôi cũng rất giỏi, làm ra nhiều tiền, hơn nữa lên đại học tôi có học bổng nên học phí chỉ bỏ thêm ít nữa.

Học xong tôi đi nghĩa vụ, ra quân cứ tưởng sẽ cứng cáp hơn, không sợ ông và bố, có thể ngồi ăn cơm cùng họ nhưng được mấy hôm lại đâu vào đó, rồi đi làm nên tôi lấy cớ không về. Giờ cứ có dịp thì hai người đó sẽ nói xấu và chửi tôi, nói tôi sống không tình cảm, nuôi tốn cơm mà không được gì. Công bằng mà nói, tôi nghĩ đó là cái quả họ phải chịu vì trong quá khứ đã gieo nhân. Họ không quan tâm, không thương yêu, không chăm sóc tôi thì giờ sao có thể đòi hỏi những thứ như sự quan tâm và tôn trọng từ tôi. Bà nội đã ở bên lo lắng cho tôi, vậy mà bố và ông còn mượn cớ nói tôi để chửi lây sang cả bà. Có ai trong hoàn cảnh của tôi không? Mong nhận được sự chia sẻ.

Thành

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc