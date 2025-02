Bộ tuxedo quyền lực của bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump liên tiếp diện thiết kế dáng vest, thể hiện quyền lực mềm khi trở lại Nhà Trắng.

Bà Melania gây chú ý khi cùng chồng bước vào Phòng Đông, Nhà Trắng để chủ trì buổi dạ tiệc, tối 22/2. Bà đã vắng mặt trong nhiều chuyến thăm của các nhà lãnh đạo nước ngoài trong những tuần đầu tiên ông Trump vào Nhà Trắng. Trong lần trở lại nơi này, thay vì diện váy áo thanh lịch, nữ tính, bà mặc bộ tuxedo đen kèm sơ mi trắng mở cúc phóng khoáng tương tự trang phục của ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ khen vợ: "Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để mọi thứ đều đẹp đẽ. Cô ấy rất giỏi việc đó".

CNN và MSNBC cho rằng diện mạo của bà là sự tiếp nối thông điệp về quyền lực mềm kể từ lễ nhậm chức của chồng ngày 20/1. Hôm đó, bà cũng diện một chiếc áo khoác dáng vest, đội mũ rộng vành giúp che mắt khỏi ống kính truyền thông. Chiếc mũ được xem là ranh giới vật lý ngăn cách bà với mọi người, kể cả Tổng thống Trump - người bị chiếc mũ cản lại khi muốn thơm má vợ. Trong ảnh chân dung tại Nhà Trắng công bố đầu tháng này, bà cũng diện bộ suit của Dolce & Gabbana, được cho nhằm thể hiện sự cứng rắn và cương quyết.

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump cùng diện tuxedo ở sự kiện hôm 22/2 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Ba bộ cánh theo xu hướng power dressing (phong cách quyền lực) còn truyền tải cảm giác về sự kiểm soát sau nhiệm kỳ đầu tiên đầy biến động của bà. Một tuần trước lễ nhậm chức, bà tuyên bố đã sẵn sàng để chuyển đến Nhà Trắng, thực hiện các kế hoạch và chiến dịch mới.

Theo Vogue, trang phục quyền lực giúp người mặc cảm thấy mạnh mẽ hơn khi phải đương đầu với áp lực xã hội. Sự lựa chọn của đệ nhất phu nhân Mỹ cho thấy bà đã có kinh nghiệm, chấp nhận thách thức mới. Hình ảnh của bà cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, trầm tĩnh, quyết liệt và mạnh mẽ hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên.

Melania Trump ở lễ nhậm chức của chồng năm 2025 Bà Melania Trump diện áo của Adam Lippes trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump hôm 20/1. Video: ABC 7 Chicago

Thuật ngữ power dressing được sử dụng lần đầu vào những năm 1970, là kết quả của làn sóng nữ quyền đã đưa người phụ nữ tiến vào vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao trên chính trường. Diện mạo của họ lúc này cần phù hợp và thể hiện được phong thái của người có chỗ đứng trong tổ chức. Trang phục cần yếu tố lịch sự song vẫn làm nổi bật nét đẹp riêng.

Melania Trump, 55 tuổi, là vợ thứ ba của Tổng thống Donald Trump. Bà sinh ở Slovenia, chuyển đến Mỹ làm người mẫu từ năm 1996 và gặp chồng hai năm sau. Năm 2005, cả hai kết hôn và có một con trai Barron Trump. Guardian nhận xét bà là một nhân vật bí ẩn sau khi chồng tuyên bố ứng cử lần đầu năm 2016. Bà được xem là một trong những đệ nhất phu nhân Mỹ có phong cách thời trang ấn tượng. Hiện bà dành tâm huyết cho Be Best - dự án do bà thành lập năm 2018 với mục tiêu phát triển phúc lợi xã hội và sức khỏe thể chất, tinh thần trẻ em.

Sao Mai