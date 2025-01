'Bộ tứ báo thủ' của Trấn Thành cùng loạt phim Việt ra rạp tháng 1

"Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn, "Yêu nhầm bạn thân" có Kaity Nguyễn đóng chính cạnh tranh phòng vé dịp Tết Nguyên đán 2025.

Phim Bộ tứ báo thủ, Yêu nhầm bạn thân và Nụ hôn bạc tỷ sẽ công chiếu trong nước ngày 29/1 (nhằm mùng 1 Tết). Các tác phẩm đều thuộc thể loại hài, tình cảm, có sự xuất hiện của dàn diễn viên "bảo chứng phòng vé" như Trấn Thành, Lê Giang, Kaity Nguyễn, Thu Trang. Ngoài ra, phim độc lập Mưa trên cánh bướm - thắng hai giải Liên hoan phim Venice 2024 - của đạo diễn Dương Diệu Linh sẽ ra mắt ngày 3/1.

Bộ tứ báo thủ

Trailer phim Bộ tứ báo thủ Trailer "Bộ tứ báo thủ". Video: Galaxy

Khởi chiếu: 29/1

Thể loại: Hài, tình cảm

Phim xoay quanh Quốc Anh (Quốc Anh đóng) và Quỳnh Anh (Tiểu Vy), từ người yêu trở thành vợ chồng. Sau nhiều năm, hôn nhân của họ dần nguội lạnh, đối mặt bờ vực tan vỡ khi có sự xuất hiện của Karen (Kỳ Duyên). Cuộc sống của vợ chồng Quỳnh Anh còn bị xáo trộn khi có sự góp mặt của dì Bốn (Lê Giang), cậu Mười Một (Trấn Thành), Kiều (Uyển Ân) và Chét-Xi-Cà (Lê Dương Bảo Lâm).

Trấn Thành trong buổi họp báo phim "Bộ tứ báo thủ" cuối tháng 12. Ảnh: Thanh Huyền

Yêu nhầm bạn thân

Teaser phim "Yêu nhầm bạn thân" Teaser "Yêu nhầm bạn thân". Video: Galaxy

Khởi chiếu: 29/1

Thể loại: Hài, tình cảm

Tác phẩm do Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng chỉ đạo, Trấn Thành đồng sản xuất. Nội dung remake phim Friend Zone của Thái Lan, trong đó Kaity Nguyễn vào vai cô gái đã có bạn trai (Thanh Sơn) nhưng vẫn được bạn thân (Trần Ngọc Vàng) thầm yêu nhiều năm qua. Cô và tri kỷ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bên nhau. Khi có dịp đến nhiều nơi trong nước, mâu thuẫn và sự thật dần hé lộ, buộc ba người đối mặt tình cảm thật sự của mình.

Nụ hôn bạc tỷ

Poster "Nụ hôn bạc tỷ". Ảnh: Thu Trang Entertainment

Khởi chiếu: 29/1

Thể loại: Hài, tình cảm

Dự án đánh dấu lần đầu Thu Trang giữ vị trí đạo diễn. Câu chuyện xoay quanh Vân (Thiên Ân) - cô gái bán bánh mì - thân thiết hai chàng trai (lần lượt do Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô thủ vai) sau một tai nạn. Một người chững chạc, còn người kia sống bất cần, lạnh lùng. Họ trải qua nhiều thử thách, giúp cả ba hiểu hơn về nhau.

Don't Cry Butterfly (Mưa trên cánh bướm)

Trích đoạn trailer "Mưa trên cánh bướm" (tên tiếng Anh là "Don't Cry Butterfly") Trích đoạn trailer "Mưa trên cánh bướm". Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: Momo Film Co

Khởi chiếu: 3/1

Thể loại: Hài, tâm lý

Tác phẩm của đạo diễn Dương Diệu Linh lấy bối cảnh Hà Nội, kể về một phụ nữ trung niên (Tú Oanh đóng) phát hiện chồng ngoại tình. Bà quyết định tìm đến bùa ngải với hy vọng khiến chồng yêu mình trở lại, nhưng vô tình đánh thức thế lực siêu nhiên bí ẩn trong nhà.

Ở Tuần lễ phê bình phim quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) Liên hoan phim Venice 2024, phim thắng hai giải gồm Circolo del Cinema Verona cho phim sáng tạo nhất - do các nhà phê bình phim quốc tế dưới 35 tuổi chấm - và giải cao nhất Iwonderfull Grand Prize cho phim hay nhất, trị giá 10.000 euro (hơn 270 triệu đồng).

Them, Behind The Door (Quỷ môn quan: Phong ấn)

Cảnh phim "Quỷ môn quan: Phong ấn". Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Ảnh: CJ ENM

Khởi chiếu: 1/1

Thể loại: Kinh dị

Phim do Joe Chien đạo diễn, về Trần Vi (Ivy Yin thủ vai) và con gái Nhã Nhã chuyển về chung cư Hồ Điệp sinh sống, nhằm thoát khỏi người chồng bạo lực. Tuy nhiên, gia đình cô gặp nhiều hiện tượng bí ẩn, nhận được lời cảnh báo rời khỏi căn nhà sớm nhất có thể. Mọi chuyện trở nên kỳ quái khi Trần Vi bắt gặp con gái nói chuyện một mình với những bức tường. Đứng trước tình huống không thể chuyển khỏi tòa nhà, cô phải chiến đấu với để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con.

Kangmak (Tình người duyên ma: Tái hợp)

Trailer 'Kangmak' (Tình người duyên ma: Tái hợp) Trailer "Kangmak". Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi. Video: Galaxy

Khởi chiếu: 3/1

Thể loại: Hài, kinh dị

Phim do Herwin Novianto thực hiện, là phiên bản Indonesia dựa trên tác phẩm Thái Lan từng gây sốt phòng vé. Sau khi trở về từ chiến trường, Marmuk dẫn đồng đội gặp cô vợ Sari, nhưng anh không biết cô đã trở thành hồn ma. Để bảo vệ Marmuk, những người bạn của anh tìm mọi cách chia rẽ đôi vợ chồng trẻ. Ở thị trường Indonesia, phim thu 12 triệu USD, trở thành một trong những dự án ăn khách nhất năm 2024.

Quế Chi