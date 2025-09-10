Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã gục tại họp báo, nghi tụt đường huyết

StockholmTân Bộ trưởng Y tế Elisabet Lann ngã gục xuống sàn trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 9/9, nghi do tụt đường huyết.

Video được các cơ quan truyền thông đưa hôm qua cho thấy bà Lann bất ngờ loạng choạng, sau đó ngất xuống sàn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ulf Kristersson cùng nhiều quan chức, phóng viên.

Sau khi được Phó Thủ tướng Ebba Busch cùng nhiều người nhanh chóng hỗ trợ, bà Lann đã đứng dậy và quay lại phòng họp báo ít phút sau đó. Bà giải thích sự cố xảy ra do "tụt đường huyết", đồng thời nói rằng đây là điều "có thể xảy ra" khi bị tình trạng này. Cuộc họp báo lập tức bị hủy bỏ. Hiện chưa rõ bà có bị thương sau cú ngã hay không.

Thông cáo báo chí của chính phủ hôm 10/9 cho biết Bộ trưởng Lann đã qua cơn nguy hiểm, tình hình sức khỏe ổn định.

Bộ trưởng Y tế Thụy Điển đổ gục khi đang họp báo Khoảnh khắc bà Elisabet Lann đổ gục trong cuộc họp báo hôm 9/9. Video: 9News

Hạ đường huyết là tình trạng lượng đường (glucose) trong máu hạ dưới mức 70 mg/dL. Mức đường huyết bình thường của cơ thể trước khi ăn dao động 90-130mg/dL, giữa bữa ăn 70-100 mg/dL, sau khi ăn 1-2 giờ phải dưới 180 mg/dL.

Người bị hạ đường huyết có các triệu chứng như lo lắng, da tái nhợt, tim đập mạnh, đổ mồ hôi... Mức độ hạ đường huyết càng nặng, càng dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm hơn như mờ mắt, khó tập trung, suy nghĩ lẫn lộn, nói lắp, buồn ngủ. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh bị hôn mê, co giật... thậm chí tử vong.

Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần ăn ngay 2-3 viên đường, 5-6 viên kẹo, nước ngọt, trái cây, mật ong... Sau 15 phút, kiểm tra nếu đường huyết vẫn ở mức thấp, tiếp tục dùng một phần tương tự và lặp lại đến khi đường huyết trở về bình thường. Sau khi cấp cứu tạm thời bằng thức ăn, nước uống có vị ngọt, nếu tình trạng không ổn định, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Elisabet Lann từng là ủy viên hội đồng thành phố ở Gothenburg trước khi đảm nhận vai trò bộ trưởng.

Bà Lann đổ gục trong cuộc họp báo hôm 9/9, cũng là ngày bà được bổ nhiệm bộ trưởng. Ảnh chụp màn hình

Bình Minh (Theo The Sydney Morning Herald, People, CNN)